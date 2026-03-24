’Três Graças’: Gerluce (Sophie Charlotte) é presa por Paulinho (Romulo Estrela)TV Globo / Beatriz Damy
Antes que ela consiga confessar, o policial afirma que já sabe de tudo: a namorada organizou o roubo da escultura na casa de Arminda (Grazi Massafera). Paulinho anuncia que vai prender Gerluce por assalto à mão armada, formação de quadrilha e sequestro. Juquinha (Gabriela Medvedovsky) surge para reforçar a gravidade da situação e a cuidadora percebe que não há mais como escapar.
O policial se mostra abalado, mas tenta manter o procedimento. Gerluce admite que sempre temeu esse momento, mas nunca imaginou que doeria tanto ser presa justamente pelo homem que ama. Paulinho pede que ela entre no carro e os acompanhe à delegacia. A mãe de Joélly (Alana Cabral) quase desaba, mas se recompõe e pede para se despedir da família.
Já na delegacia, em cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (25), Gerluce e Paulinho se encaram através das grades da cela, tomados pela dor e o amor. Ele não a julga, só tenta entender como alguém íntegra planejou o roubo. Gerluce, então, revela o desespero que a moveu: sua mãe estava morrendo por causa dos remédios falsificados, e a tentativa de denunciar o esquema só a colocou em perigo.
Ela confessa que não contou a Paulinho porque temia que ele, honesto e implacável na luta pela justiça, investigasse Ferette (Murilo Benício) e acabasse morto. Sem confiar na polícia corrupta da delegacia da Chacrinha, ela afirma que decidiu agir por conta própria, reunindo amigos que também foram vítimas do esquema. Paulinho fica emocionado com todo o relato da namorada e admite que quase quebrou seu juramento para salvá-la da prisão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.