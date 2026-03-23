Alana Cabral durante o Melhores do Ano, do Domingão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alana Cabral durante o Melhores do Ano, do DomingãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/03/2026 07:53

Rio - Alana Cabral, a Joélly de "Três Graças", é a grande vencedora da categoria "Revelação", no "Melhores do Ano 2025", do "Domingão com Huck". A atriz concorria ao troféu com Gabriela Loran, Belo, L7nnon e Ricardo Teodoro. Em seu discurso, a atriz se emocionou, mandou um recado para as meninas da periferia e dedicou o prêmio a outras atrizes.

fotogaleria

"Quero dizer para as meninas sonhadoras, que estão me olhando, as meninas pretas periféricas, vocês conseguem! Acreditem em vocês! Não desistam e sejam vocês a todo momento! Porque vocês brilham! Vocês brilham! Eu sou a prova disso. Estou aqui por vocês", disse, emocionada.

"Agradeço Sheron Menezes, agradeço Taís Araujo, agradeço Indira Nascimento, agradeço Jéssica Ellen, agradeço Jeniffer Nascimento... agradeço todas as mulheres pretas que vieram antes de mim, que abriram portas de alguma maneira para que eu pudesse sonhar e conseguir chegar onde estou", completou ela, que também agradeceu à família e ao público.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Domingão com Huck (@domingao)



Os vencedores das outras 12 categorias que integram a premiação serão conhecidos no programa do próximo domingo (29).

Famosos parabenizam Alana

Nas redes sociais, Alana recebeu o carinho dos artistas famosos. "Parabéns minha princesa! Quando você ganha, todas nós ganhamos", disse Gabriela Loran. "Linda!! Merece muito! Viva Alaninha", comentou Gabriela Medvedovsky. "Minha Princesa. Um orgulho imenso te acompanhar desde pequena e ver a mulher linda que você está se tornando !!! Parabéns !!!! o mundo é seu! Voa estrela", destacou Jeniffer Nascimento. "Você é demais Alana! Talentosíssima e uma menina de ouro. Todo brilho lhe pertence", opinou Mell Muzzillo. "Uma pérola de pessoa e de atriz", disse Lorrana Mousinho.