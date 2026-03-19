Sabina Simonato chora ao comunicar morte de produtora da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sabina Simonato chora ao comunicar morte de produtora da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/03/2026 10:34 | Atualizado 19/03/2026 10:39

Rio - Apresentadora do "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, Sabina Simonato foi à lágrimas ao vivo, nesta quinta-feira (19), após noticiar a morte da produtora de reportagem da emissora, Fernanda Santos, de 53 anos. A profissional sofreu um acidente de carro, nesta quarta (18), chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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"Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos... Eu não consigo continuar...", afirmou Sabina, muito emocionada. "O velório e sepultamento ainda não foram divulgados", concluiu a apresentadora.

Momentos antes, Sabina e Marcelo Pereira deram detalhes da morte de Fernanda. "A gente tem uma notícia muito, muito triste. Morreu ontem à noite a produtora de reportagem aqui da TV Globo, a Fernanda Santos", explicou Sabina. "Ela estava num carro de aplicativo que bateu em um outro carro quando fez uma conversão proibida no cruzamento das avenidas Deputado Emilio Carlos e General Penha Brasil, na zona norte. A nossa colega chegou a ser socorrida, mas infelizmente ela não resistiu", completou Marcelo.

Na sequência, o jornalista Guilherme Pimentel destacou a trajetória profissional de Fernanda. "Se formou em Jornalismo no ano de 1998, trabalhava há mais de 20 anos aqui na Redação da TV Globo de São Paulo como produtora de reportagem. Ela também era formada em Pedagogia, tinha mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo. O Carnaval era uma das especialidades e paixões dela".