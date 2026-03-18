Jonathan Azevedo durante o ’Sem Censura’ - Reprodução de vídeo

Jonathan Azevedo durante o ’Sem Censura’Reprodução de vídeo

Publicado 18/03/2026 07:43 | Atualizado 18/03/2026 07:44

Rio - Jonathan Azevedo fez um relato forte e emocionante sobre como a arte transformou a vida dele durante o "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (17). Aos prantos, o ator de 40 anos revelou, pela primeira vez, que já foi preso, acusado de tráfico de drogas, e contou que foi acolhido pelas pessoas do projeto 'Nós do Morro', no Vidigal.

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"O Nós do Morro, além de ser uma escola que me ensinou a ser artista, me ensinou a ser homem. Eu nunca falei isso assim, acho que posso falar agora para vocês. Quando eu cheguei no 'Nós do Morro', eu tinha acabado de ser acusado de tráfico de drogas. Eu fui preso, nunca tinha contado isso pra ninguém. E eu tive pessoas que me acolheram. E quando eu saí de lá, eu falei para os meus meninos que estavam presos comigo: 'Cara, eu vou sair daqui, eu vou entrar lá na televisão'", disse.

"Eles só me viam lendo. Eles diziam assim: 'Artista, vai lá e conta para o mundo que a gente tem como se recuperar'. Eu nem sabia o que estava fazendo lá. Mas ali foi onde eu criei meu maior trampolim para chegar aqui... sempre fiquei pedindo desculpa para a minha mãe, para o meu pai, porque eu achei que tinha errado. Mas eu não errei em nada não. Eu só estava me preparando para tudo o que a vida queria me ensinar", continuou.

Por fim, Jonathan comentou que contará a história dele para o filho. "Não quero ser medroso para o meu filho. Eu não quero que meu filho não saiba a minha história, que outra pessoa conte minha história para o meu filho. E foi do sistema que eu saí e fui para o 'Nós do Morro'. E eu não saia de lá nem que me pagassem. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E ali era o lugar da minha cura".

"Ali era o lugar de eu achar o Jonathan. De eu me encontrar, de ver pessoas que gostavam de ler. E é normal se educar, gostar de algo que é diferente. E eu me machuquei bastante por ser diferente. E eu ainda continuo sendo diferente, mas eu quero falar para o meu filho e deixar para ele: 'que a gente não é só diferente, é diferenciado'. Porque tem pessoas que amam a gente, cuidam da gente e que ensinam a gente a ser uma pessoa melhor", complementou.

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