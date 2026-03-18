Roberta Rodrigues recorda ataques de ex-diretor da TV Globo: ’Foi racista e abusivo’Reprodução de vídeo
"Então, no momento em que sou desrespeitada de uma forma muito agressiva, que me fez refletir muitas coisas na minha vida, eu não tinha dúvidas, precisava de uma escuta. Não existiu essa escuta. Então, eu fui atrás da onde eu pudesse ser ouvida", continuou Roberta.
Em seguida, ela contou que entrou com processo e venceu. "E aí, eu abri um processo. Esse processo correu, eu venci esse processo. Isso foi muito importante. Esse diretor foi responsável por isso, mas também serviu para que a gente pudesse entender que nós, mulheres pretas, precisamos ser respeitadas. É o nosso direito como qualquer outra mulher. A gente está vendo hoje em dia esse lugar do feminicídio. Está crescendo absurdamente porque as mulheres estão entendendo o direito delas. E esse meu direito também".
"Eu sou atriz que veio do 'Nós do Morro', sabe? Eu tenho a minha família, tive a minha avó. Eu tenho toda uma responsabilidade com pessoas que para mim são fundamentais, do meu lugar. Então, eu não poderia abaixar a cabeça e fingir que nada estava acontecendo e passar por cima de mim mesma. Eu jamais passaria por cima de mim mesma. É sobre você entender os seus direitos e vocês correr na frente", concluiu a atriz.
"Nós, mulheres pretas, temos que ser respeitadas." A atriz Roberta Rodrigues relembra, no #SemCensura, episódio marcante de racismo que sofreu nos bastidores de uma novela.— TV Brasil (@TVBrasil) March 18, 2026
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