Roberta Rodrigues recorda ataques de ex-diretor da TV Globo: ’Foi racista e abusivo’ - Reprodução de vídeo

Roberta Rodrigues recorda ataques de ex-diretor da TV Globo: ’Foi racista e abusivo’Reprodução de vídeo

Publicado 18/03/2026 08:56 | Atualizado 18/03/2026 09:08

Rio - Roberta Rodrigues recordou os ataques racistas que recebeu de um ex-diretor da Globo, durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, desta terça-feira (17), comandado por Cissa Guimarães. A atriz ressaltou os "abusos" vividos e detalhou os motivos que a fizeram denunciar.

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"Passei por um caso de racismo com um diretor. Esse diretor foi muito agressivo, ele foi racista e abusivo. Eu sempre falei que o dia que me desrespeitassem, eu iria atrás dos meus direitos. E isso aconteceu. Então, assim, foi isso o que eu aprendi na minha vida. O meu pai sempre falou que eu poderia estar em qualquer lugar e que eu tenho o direito de ser respeitada, que isso é o básico, que respeito é o básico", disse a artista.



"Então, no momento em que sou desrespeitada de uma forma muito agressiva, que me fez refletir muitas coisas na minha vida, eu não tinha dúvidas, precisava de uma escuta. Não existiu essa escuta. Então, eu fui atrás da onde eu pudesse ser ouvida", continuou Roberta.



Em seguida, ela contou que entrou com processo e venceu. "E aí, eu abri um processo. Esse processo correu, eu venci esse processo. Isso foi muito importante. Esse diretor foi responsável por isso, mas também serviu para que a gente pudesse entender que nós, mulheres pretas, precisamos ser respeitadas. É o nosso direito como qualquer outra mulher. A gente está vendo hoje em dia esse lugar do feminicídio. Está crescendo absurdamente porque as mulheres estão entendendo o direito delas. E esse meu direito também".



"Eu sou atriz que veio do 'Nós do Morro', sabe? Eu tenho a minha família, tive a minha avó. Eu tenho toda uma responsabilidade com pessoas que para mim são fundamentais, do meu lugar. Então, eu não poderia abaixar a cabeça e fingir que nada estava acontecendo e passar por cima de mim mesma. Eu jamais passaria por cima de mim mesma. É sobre você entender os seus direitos e vocês correr na frente", concluiu a atriz.

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"Nós, mulheres pretas, temos que ser respeitadas." A atriz Roberta Rodrigues relembra, no #SemCensura, episódio marcante de racismo que sofreu nos bastidores de uma novela.



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Entenda

Em fevereiro de 2022, o diretor artístico Vínicius Coimbra foi afastado temporariamente da Rede Globo após ser acusado de racismo por atrizes da novela "Nos Tempos do Imperador" (2021). Além de Roberta, Cinnara Leal e Dani Ornellas denunciaram Coimbra à direção da emissora por posturas discriminatórias contra atores negros nos bastidores do folhetim, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site "Notícias da TV".