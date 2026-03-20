Thiago Contreira deixou o cargo de diretor de jornalismo da Record nesta sexta-feira (20)Divulgação/Record
Thiago Contreira é desligado da direção de jornalismo da Record após mais de 20 anos na emissora
Saída ocorre em meio a desgaste interno, críticas à gestão e muitos conflitos nos bastidores
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