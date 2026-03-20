Thiago Contreira deixou o cargo de diretor de jornalismo da Record nesta sexta-feira (20) - Divulgação/Record

Thiago Contreira deixou o cargo de diretor de jornalismo da Record nesta sexta-feira (20)Divulgação/Record

Publicado 20/03/2026 17:52

O jornalista Thiago Contreira deixou o cargo de diretor de jornalismo da Record nesta sexta-feira (20), encerrando um ciclo de 23 anos na emissora. A saída foi definida em comum acordo, segundo comunicado, mas internamente, nos bastidores, o caso foi tratado como demissão. O desligamento ocorre em meio a um cenário de desgaste interno e pressão nos bastidores.

Além da direção geral do jornalismo, Contreira também deixou o comando do Domingo Espetacular, programa que vinha supervisionando nos últimos anos. Ao longo de sua trajetória, ele ocupou diferentes funções estratégicas e se consolidou como um dos principais nomes da área dentro da empresa.

Nos bastidores, porém, sua gestão enfrentava críticas recorrentes. Profissionais da emissora apontavam um estilo de liderança considerado duro e centralizador, o que teria gerado insatisfação entre equipes. De acordo com relatos internos, houve registros de queixas formais no setor de recursos humanos relacionadas à conduta do diretor, descrito por alguns funcionários como "carrasco".

O ambiente também era marcado por disputas de poder e divergências com outros integrantes da cúpula do jornalismo. Essas tensões contribuíram para o enfraquecimento de sua permanência no cargo ao longo dos últimos meses.

Entre os episódios mais delicados citados por funcionários, estão discussões acaloradas e situações de forte tensão no ambiente profissional. Um dos relatos menciona, inclusive, um confronto físico durante um desentendimento, o que aumentou a pressão interna sobre sua permanência.

Com a saída de Contreira, a Record avalia mudanças na estrutura do departamento de jornalismo. A emissora deve promover uma reorganização interna, enquanto nomes ligados à atual direção ganham força nos bastidores para assumir funções de liderança.

Procurado, Contreira afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo e destacou que deixa a emissora com sentimento de gratidão pela trajetória construída. Até a última atualização, a Record não havia detalhado oficialmente quem assumirá o comando do jornalismo.