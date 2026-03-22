Cíntia Chagas - Jana Vieras / Divulgação

Cíntia Chagas Jana Vieras / Divulgação

Publicado 22/03/2026 05:00

Rio - Formada em Letras, a educadora e palestrante Cíntia Chagas ganhou notoriedade nas redes sociais ao ensinar português e oratória aos alunos de maneira criativa e divertida. Sucesso na internet, com mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram, a profissional ampliará os horizontes profissionais, no próximo mês, ao estrear na televisão à frente de um quadro no "Domingo Espetacular", da Record, sobre o uso correto da língua portuguesa.

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"O quadro contará com a presença de participantes famosos com os quais farei jogos e brincadeiras lúdicas sobre a língua portuguesa. Haverá também a participação do público, nas ruas. Será divertido e educativo", adianta Cintia, que admite a ansiedade para a estreia nas telinhas. "Ainda que eu esteja há mais de 11 anos no Instagram, a comunicação na TV é diferente, abarca outros desafios. E o meu sonho sempre foi a TV". "O quadro contará com a presença de participantes famosos com os quais farei jogos e brincadeiras lúdicas sobre a língua portuguesa. Haverá também a participação do público, nas ruas. Será divertido e educativo", adianta Cintia, que admite a ansiedade para a estreia nas telinhas. "Ainda que eu esteja há mais de 11 anos no Instagram, a comunicação na TV é diferente, abarca outros desafios. E o meu sonho sempre foi a TV".

A educadora, então, relata a primeira experiência no formato. "Achei bem diferente, pois há muitas pessoas envolvidas no trabalho, o que aumenta a minha responsabilidade de fazer dar certo".

Animada com o novo desafio, Cíntia já vislumbra um programa só seu. "Cresci dizendo que queria ser a Hebe (Camargo)! Já alcançei muito na vida, mas não deixo de lado o sonho de ter o meu programa de TV. Essa oportunidade da Record me deixou muito feliz. É um primeiro e importantíssimo passo! Gostaria de entrevistar pessoas, de ampliar as minhas possibilidades comunicativas, de falar com o povo", comenta.

Com o dom da comunicação, a profissional também é empreendedora, palestrante e escritora. Recentemente, lançou o livro "A Dor Comum", em coautoria com a Manuela D'Ávila, sobre questões que afligem o universo feminino.

"Espero que as mulheres passem a debater mais sobre as violências que sofrem, uma vez que só podemos acabar com o ciclo de agressões quando conseguimos perceber que estamos inseridas nele. Só impedimos aquilo que reconhecemos", afirma.