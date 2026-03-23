Saiba quais atores interpretarão Paulo Gustavo em espetáculo - Reprodução / Instagram

Saiba quais atores interpretarão Paulo Gustavo em espetáculoReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 08:55

Rio - Os atores Pierre Baitelli e João Pedro Chaseliov foram escolhidos para interpretarem Paulo Gustavo (1978-2021) no espetáculo "Meu Filho é Um Musical". A revelação aconteceu no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (22).

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Os finalistas da audição estavam ensaiando as cenas quando foram surpreendidos por Déa Lúcia, mãe do humorista. Ela entregou uma caixa com um cartão que dizia: "Parabéns. Você foi escolhido para dar vida a Paulo Gustavo no espetáculo 'Meu Filho é Um Musical'". A montagem estreia em 28 de maio, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Déa será interpretada por Stella Maria Rodrigues.

Através das redes sociais, os atores celebraram. "Por agora eu só consigo dizer: 'Não me belisca'. [...] Que honra! Que responsa! Que maluquice! Viva Paulo Gustavo", vibrou Pierre. "Tem sonhos que a gente nem imagina que pode sonhar. Pisar no palco é sempre uma felicidade pra mim e poder, aos 21 anos, dar vida a esse gênio, por quem tenho tanta admiração e respeito, é ganhar de presente o maior e mais prazeroso desafio da minha vida", comemorou João Pedro.