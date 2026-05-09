Boninho perde a paciência com participante da Casa do Patrão - Reprodução / Record

Boninho perde a paciência com participante da Casa do Patrão Reprodução / Record

Publicado 09/05/2026 12:08 | Atualizado 09/05/2026 12:09

Rio - O diretor Boninho chamou atenção nas redes sociais após repreender uma participante da Casa do Patrão durante a edição exibida na noite desta sexta-feira (8). O momento aconteceu quando Sheila foi orientada pela produção a trocar as pilhas do microfone.



Após um sinal sonoro dentro da casa, a participante leu a mensagem exibida em um monitor. “‘Sheila, trocar pilhas’, porra rapaz! Já troquei a pilha…”, comentou ela, enquanto seguia para o local indicado.



A resposta da confinada provocou uma reação imediata de Boninho. “Dona Sheila, a senhora não fala com a gente. A senhora não fala com a gente, a senhora ouve e fica quieta”, disse o diretor, em áudio exibido pelo programa.



O trecho repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os telespectadores. Alguns internautas criticaram o tom usado pelo diretor. “Qual a necessidade dessa grosseria? Boninho se acha, né? Um reality flopado e ele nessa arrogância”, escreveu Sérgio Santos. “Boninho grosso e ignorante, tem que aprender com o Dourado como se faz reality”, comentou Isabela de Pádua.



Outros usuários reagiram com ironia à situação. “Dois anos sem poder dar bronca no BBB e ele agora tá extravasando”, publicou Helaena Louzada. “Boninho como sempre descontando suas frustrações nos participantes”, afirmou Matheus Bueno.