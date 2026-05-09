Boninho perde a paciência com participante da Casa do Patrão Reprodução / Record
Após um sinal sonoro dentro da casa, a participante leu a mensagem exibida em um monitor. “‘Sheila, trocar pilhas’, porra rapaz! Já troquei a pilha…”, comentou ela, enquanto seguia para o local indicado.
A resposta da confinada provocou uma reação imediata de Boninho. “Dona Sheila, a senhora não fala com a gente. A senhora não fala com a gente, a senhora ouve e fica quieta”, disse o diretor, em áudio exibido pelo programa.
O trecho repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os telespectadores. Alguns internautas criticaram o tom usado pelo diretor. “Qual a necessidade dessa grosseria? Boninho se acha, né? Um reality flopado e ele nessa arrogância”, escreveu Sérgio Santos. “Boninho grosso e ignorante, tem que aprender com o Dourado como se faz reality”, comentou Isabela de Pádua.
Outros usuários reagiram com ironia à situação. “Dois anos sem poder dar bronca no BBB e ele agora tá extravasando”, publicou Helaena Louzada. “Boninho como sempre descontando suas frustrações nos participantes”, afirmou Matheus Bueno.
Sheila leva esporro de Boninho: "A senhora não fala com a gente, a senhora ouve e fica quieta!" #CasaDoPatrão pic.twitter.com/orWqbG7ytS— Dantas (@Dantinhas) May 8, 2026
A Casa do Patrão estreou há poucas semanas, mas já acumulou momentos que repercutiram fora da atração. Nos primeiros dias de confinamento, imagens mostraram o participante Alexandre Vinicius, conhecido como Vini, urinando fora do vaso sanitário.
O programa também registrou sua primeira desistência. Jovan decidiu deixar o reality após demonstrar irritação enquanto aguardava atendimento da produção na área externa da casa. “Produção, quero sair! Preciso ir embora”, declarou o motoboy nas imagens exibidas pela emissora.
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