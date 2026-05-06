Bruna Lombardi falou sobre começo do relação com Carlos Alberto Riccelli - Reprodução/YouTube

Bruna Lombardi falou sobre começo do relação com Carlos Alberto RiccelliReprodução/YouTube

Publicado 06/05/2026 16:55

Rio - Bruna Lombardi comentou sobre o casamento de mais de quatro décadas com Carlos Alberto Riccelli durante o "Provoca", comandado por Marcelo Tas, na TV Cultura. No programa exibido na terça-feira (5), a artista relembrou o primeiro encontro deles nas gravações da novela "Aritana" (1978) da extinta TV Tupi.

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"Eu encontrei o cara que amava e amo. Quando conheci o Riccelli, já o conheci no meio de uma coisa meio paradisíaca, que é o Xingu. Milhões de borboletas, nós dois no meio de uma aldeia, só indígenas maravilhosos... O Xingu era a coisa mais apaixonante. Morri e fui para o paraíso, e tem esse cara do meu lado dando mole", contou.

A atriz falou sobre as provocações durante as gravações. "Ficamos um mês e pouco, uma água quente e transparente dentro da lagoa. Eu fazendo o possível para me encostar nele, me esfregava, fazia o que podia, e ele mais tímido do que eu, devo ser honesta. Quem foi mais em cima fui eu, para deixá-lo mais à vontade"

Logo depois, o casal passou a dividir o mesmo teto e segue juntos até hoje. gente já sabia, porque já tinha conversado para caramba, mas a gente tinha lido os mesmos livros, visto os mesmos filmes, então você vai com uma pessoa que tem todas as referências. Ele é muito diferente de mim, em muitos aspectos. Mas, em outros, a gente pensa tão parecido que não precisa nem falar. A gente não precisa nem se olhar", disse ela.