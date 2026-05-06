Bruna Lombardi falou sobre começo do relação com Carlos Alberto RiccelliReprodução/YouTube
Bruna Lombardi recorda início da relação com Carlos Alberto Riccelli
Atriz revelou ser responsável por tomar a iniciativa no relacionamento
Bruna Lombardi recorda início da relação com Carlos Alberto Riccelli
Atriz revelou ser responsável por tomar a iniciativa no relacionamento
Felipe Bronze enfrenta churrasqueiros de todo o Brasil em novo reality do GNT
'No Fogo com Bronze' estreia na próxima segunda-feira (11)
Casa do Patrão: Leandro Hassum perde a paciência e dá bronca em participantes
'Esse jogo de comadre não ajuda', disparou o apresentador
Ex-bailarina do Faustão expõe trauma depois de 4 meses presa: 'Do luxo ao lixo'
Natacha Horana recordou momento delicado em entrevista ao 'Sensacional'
Três Graças: Cena de Raul salvando a filha movimenta as redes sociais
Sequência dividiu a opinião dos internautas
Ana Paula diz que pegaria ex-BBB 'no sigilo' e volta atrás em pedido de desculpas à Aline Campos
Jornalista, ainda, contou se fica com mulheres
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.