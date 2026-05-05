Natacha Horana recordou meses em que esteve presa - Reprodução/Instagram

Natacha Horana recordou meses em que esteve presa Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 13:59

Rio - Natacha Horana participou do programa "Sensacional", comandado por Daniela Albuquerque na RedeTV!, nesta segunda-feira (4) e relembrou a prisão em 2024 após ser acusada de lavagem de dinheiro. A ex-bailarina do "Domingão do Faustão" descreveu a mudança de realidade.

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"Foi a transição do luxo ao lixo totalmente. De repente, você sai de uma rotina de viagens, fama, melhores lugares e restaurantes, para ser privada da sua liberdade. É o 'Vale da Sombra da Morte'", desabafou. Ela falou sobre o momento em que foi detida em casa, na zona sul de São Paulo.

"É um trauma que carrego. Nunca passou pela minha cabeça que era comigo. É muito extremo! É como perder alguém, é um luto. Pensei: 'Meu Deus, não vou aguentar'. Tanto que pensei em me matar. Eu vi na pele o que é tristeza! Vi uma mulher morrendo na minha frente", contou.



Segundo Natasha, o nome dela foi envolvido na investigação após um breve relacionamento. "Eu buscava nos meus relacionamentos e amizades, em tudo, homens mais velhos, que tivessem pulso firme, idealizando um pai. Antigamente não [pesquisava], simplesmente me envolvia".