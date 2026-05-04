Joélly visita Lena na cadeia após descobrir que ela comprou sua filha Globo/ Estevam Avellar
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Celso Portiolli ganha homenagem emocionante no 'Domingo Legal' pelos seus 30 anos como apresentador no SBT
Apresentador foi impactado por uma ação especial que tomou as ruas de três cidades marcantes de sua história, revelada por meio de links ao longo da atração
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