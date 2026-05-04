Joélly visita Lena na cadeia após descobrir que ela comprou sua filha - Globo/ Estevam Avellar

Joélly visita Lena na cadeia após descobrir que ela comprou sua filha Globo/ Estevam Avellar

Publicado 04/05/2026 18:10

Rio - Após a descoberta de que a bebê de Lena (Bárbara Reis) é sua filha, Joélly (Alana Cabral) pede autorização para falar com a ex-amiga, que está na cadeia, em cena que vai ao ar nesta segunda-feira (4). A jovem a confronta duramente e acusa de ter fingido amizade para roubar a menina.

Lena tenta se justificar e pede perdão, mas Joélly não se comove. A filha de Gerluce (Sophie Charlotte) assume o próprio erro por ter inicialmente aceitado o acordo com Samira (Fernanda Vasconcellos), mas deixa claro que jamais perdoará a traição. Também acusa ela de egoísmo e falsidade, por ter simulado uma gravidez apenas para satisfazer o próprio desejo.

Joélly afirma que recuperou a bebê e, mais do que isso, conquistou maturidade: não é mais a menina ingênua de antes, mas uma mulher pronta para enfrentar a vida. Depois que ela sai, a esposa de Herculano (Leandro Lima) fica aos prantos.