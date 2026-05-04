Débora Falabella fala sobre bastidores de novela em "Encontro" - Reprodução/TV Globo

Débora Falabella fala sobre bastidores de novela em "Encontro"Reprodução/TV Globo

Publicado 04/05/2026 16:06

Rio – Débora Falabella relembrou os bastidores da novela “Avenida Brasil” em sua participação no “Encontro” nesta segunda-feira (4). A atriz abordou a relação com Adriana Esteves, que viveu a vilã Carminha, na época, e a intensidade artística da produção.



Falabella protagonizou a novela, como a personagem Nina, que buscava vingança da antagonista. “Foi muito intenso, a gente estudou muito para fazer. A gente teve que ter ali uma conexão muito forte. Eu e Adriana, eu morro de rir vendo as cenas porque elas eram dramáticas, mas a gente se divertia muito fazendo”, relatou.



De acordo com a artista, ela muitas vezes se surpreendia com a trama junto do telespectador, “Então, eram coisas muito surpreendentes que vinham para a gente, a gente não sabia desde o início, porque o roteiro da novela, ele vai chegando aos poucos, então a gente também se surpreendia torcia pelas cenas, foi muito legal”.



Para atriz, este direcionamento na novela era muito prazeroso, “Acho que isso para o ator era um deleite era um prato cheio para a gente estar ali e se divertindo mesmo”, e comenta que as cenas com Esteves moldaram sua amizade com a atriz. “Então eu lembro realmente assim de uma concentração muito grande, só eu e ela. Nós ficamos muito amigas. Hoje, a Adriana é uma grande amiga”.

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