Boris Casoy volta ao SBT após 29 anos - Rogerio Pallatta / SBT

Boris Casoy volta ao SBT após 29 anos Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 04/05/2026 13:45

Rio - Novo contratado do SBT News, o jornalista Boris Casoy fala sobre o retorno à emissora depois de quase três décadas. No "Jornal do Boris" que será transmitido de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, no canal do YouTube do canal de notícias, a partir do dia 18 de maio, o apresentador fará análises sobre política e comentará os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

"É um momento de extrema felicidade para uma pessoa da minha idade, com 85 anos, ter o trabalho reconhecido e estar sendo contratada pela empresa onde comecei profissionalmente no jornalismo televisivo. Imagino que vou encerrar a minha carreira dentro do SBT e informo que ainda tenho muita lenha para queimar. Espero colaborar com o SBT News nessa busca incansável pela notícia correta, independente e voltada para os interesses do telespectador", declara Boris.

Daniela Abravanel Beyruti, CEO do SBT, demonstra animação com a chegada do jornalista na emissora. "O Boris saiu do SBT, mas o SBT nunca saiu dele. É assim que o vemos. Boris marcou nosso jornalismo com a seriedade de um grande profissional, sem abrir mão da autenticidade, da verdade e da espontaneidade que são características da emissora. Estamos felizes em tê-lo de volta", celebra.

O jornalista visitou a emissora na última quinta-feira (30) e entrou ao vivo no telejornal "Central da Notícias". Na ocasião, ele falou de forma geral sobre o cenário político do país, sua trajetória profissional.



Trajetória profissional



Boris iniciou sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo na “Rádio Eldorado”. Na televisão, estreou em 1961 como repórter na “TV Tupi” e fez o programa “Mosaico na TV”, na extinta TV Excelsior. Em 1988, Boris chega ao SBT. Ele comandou por nove anos o "Telejornal Brasil", ou "TJ Brasil", no SBT, de 1988 a 1997, o pioneiro a emitir opiniões em telejornais do país.



Elogiado pelo público, pela crítica especializada e pelos colegas de profissão, Boris tinha sempre uma análise precisa e coerente, que provocava o raciocínio do telespectador. Os bordões "Isto é uma vergonha!" e "Precisamos passar o Brasil a limpo" popularizaram-se rapidamente.



Com o sucesso do “TJ Brasil”, Boris foi eleito o melhor âncora de telejornais, e o “TJ”, o melhor telejornal por diversos anos no “Troféu Imprensa”, recebendo sempre das mãos de Silvio Santos, já a partir de seu primeiro ano no ar.

No SBT, Boris também comandou o especial “SBT Entrevista”, a primeira edição exibida pela emissora da cerimônia de entrega do Oscar, em 1994, ao lado de Rubens Ewald Filho, a primeira edição do “SBT Repórter” e o primeiro debate entre os presidenciáveis nas eleições de 1989, formando um pool com as quatro grandes redes do Brasil. Boris também esteve na Record, Band, RedeTV! e TV JB, e hoje mantém seu canal com grande relevância e prestígio no YouTube.







