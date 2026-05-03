Celso Portiolli ganha homenagem emocionante no 'Domingo Legal' pelos seus 30 anos como apresentador no SBT - Divulgação/SBT

Celso Portiolli ganha homenagem emocionante no 'Domingo Legal' pelos seus 30 anos como apresentador no SBTDivulgação/SBT

Publicado 03/05/2026 18:08

Rio - O “Domingo Legal” exibido neste domingo, 3 de maio, surpreendeu Celso Portiolli com uma série de homenagens especiais e emocionantes pelos seus 30 anos como apresentador no SBT. Ao longo do programa, o comunicador foi celebrado com diferentes tributos que marcam sua trajetória na emissora.



Celso foi impactado por uma ação especial que tomou as ruas de três cidades marcantes de sua história, revelada por meio de links ao longo da atração: Maringá (PR), onde nasceu; Ponta Porã (MS), onde viveu parte da juventude e iniciou sua carreira no rádio; e São Paulo, onde está presente cotidianamente nos estúdios do SBT. Os três municípios receberam outdoors em sua homenagem, que permanecerão expostos nas próximas semanas.



No palco, Celso ainda foi presenteado com uma obra exclusiva assinada pelo artista brasileiro Giuliano Palladino Isola e um quadro de fotos preparado pela emissora com momentos marcantes de sua trajetória.



“Eu nunca achei que iria completar 30 anos de televisão, porque tinha um plano de parar antes. Mas já vou fazer 60 e estou aqui, trabalhando. Eu sou muito feliz aqui no SBT. Cada vez que venho para a televisão, tenho um pensamento na cabeça: a única dúvida que eu não tenho é se vou parar ou não. Fiquei uma semana em casa, sem fazer nada, estudando um pouco, e já me encheu o saco. Eu falei: ‘Sem trabalho, ninguém vai me aguentar, então não posso parar’. Eu trabalho porque eu gosto.”



“Sempre fui muito grato ao SBT e ao Silvio (Santos), e sempre fiz questão de agradecer. Quero mostrar uma coisa que nunca mostrei, mas sempre agradeci muito ao Silvio. O último áudio que ele me mandou… essa foi a frase que ele disse pra mim: ‘Obrigado por tudo, Portiolli’. Essa foi a última frase dele. Para mim, bastou”, completou, emocionado.

A comemoração também contou com um depoimento de Patricia Abravanel, que prestou sua homenagem ao apresentador: “Celso, 30 anos como apresentador, como comunicador… você é o domingo da televisão brasileira. A gente começa almoçando com você e vai até a noite. É uma delícia ouvir a sua voz, a sua risada, a sua alegria. A gente sente o seu amor e que você faz aquilo que ama. É um privilégio para o SBT ter uma pessoa tão especial e talentosa como você aqui. Parabéns pelos seus 30 anos como animador, mas também por tudo o que você construiu como pai, marido e amigo. Você é um cara íntegro, que a gente respeita e admira muito”.

Trajetória

Natural de Maringá, no Paraná, Celso começou no rádio em 1984, passando por diversas funções técnicas até encontrar sua verdadeira vocação como comunicador. O que veio depois foi fruto de persistência e visão: uma simples fita VHS enviada ao programa “Topa Tudo por Dinheiro” mudou sua vida para sempre, ao chamar a atenção de Silvio Santos, que enxergou ali um talento promissor. Ele então foi contratado como produtor e ator das “Câmeras Escondidas”.



Desde então, Celso construiu uma carreira sólida e multifacetada dentro do SBT, passando por diferentes formatos e conquistando públicos de todas as idades. Em 1996, ao assumir o comando do “Passa ou Repassa”, deu início a uma jornada como apresentador que rapidamente se tornaria um marco na televisão brasileira. Seu carisma natural e sua habilidade de se comunicar com leveza e autenticidade o transformaram em um dos rostos mais reconhecidos do país.



Ao longo dessas três décadas, Celso esteve à frente de programas que marcaram época, como “Passa ou Repassa”, “Tempo de Alegria”, “Curtindo uma Viagem” e “Sessão Premiada”, além de projetos inovadores e desafiadores como “O Conquistador do Fim do Mundo”. Celso também comandou "Fantasia", "Namoro na TV e Etc.", "Charme", "Ver para Crer", "Sabadão com Celso Portiolli", "Show do Milhão", "Topa um Acordo", "Jequiti Live Show", "Troféu Imprensa", e fez inúmeras participações em programas especiais.



Em 2009, ao assumir o “Domingo Legal”, enfrentou um dos grandes desafios de sua carreira, e o transformou em um dos maiores sucessos.



