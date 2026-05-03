Gabz interpreta Eduarda em ’Coração Acelerado’ - Divulgação/Lucas Mavinga

Gabz interpreta Eduarda em ’Coração Acelerado’Divulgação/Lucas Mavinga

Publicado 03/05/2026 05:00

Rio - Intérprete de Eduarda em "Coração Acelerado", Gabz encara uma carga emocional intensa ao dar vida à jovem marcada pelo abandono materno. Na trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a atriz de 27 anos atravessa uma fase decisiva após o reencontro da personagem com a mãe biológica em meio a uma decepção amorosa e o sucesso da dupla com Agrado, vivida por Isadora Cruz.

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"A base da construção da personalidade de Eduarda foi o abandono, essa sensação de que ela é uma pessoa sozinha. E a gente vive num país de muito abandono, principalmente o paterno. Então essa realidade de rompimento parental é muito visível para a gente em um país que lida muito com essas dores", destaca.

Segundo a artista, esse vazio interno se traduz em um comportamento expansivo da personagem. "Ao mesmo tempo ela é muito agitada, desenrolada e animada, ainda vive no terreno da infância que é onde está um trauma que ela não superou. Usa esse alívio de fazer os outros rirem e de fazer as pessoas ao redor dela se divertirem, para não precisar encarar as sombras dela que são muito profundas".

Em capítulos recentes, o aguardado reencontro com a mãe trouxe uma carga emocional ainda maior para Eduarda. "Quando gravei o primeiro encontro, eu não sabia o que aconteceria no futuro e quando eu gravei o segundo reencontro, eu não saberia como isso ia se desenrolar. A grande realidade é que essa mãe agora se tornou uma estranha,", conta.

As cenas de rejeição foram intensificadas pela parceria com Naruna Costa, que interpreta Valéria. "Eu fico muito feliz de ter ela junto comigo. Sou muito fã. É uma atriz incrível e a nossa troca tem sido muito potente. Temos conseguido construir um trabalho sólido mesmo tendo pouco tempo de preparação entre a gente. A Naruna entrou no meio da novela e ela tem feito muitos projetos, então geralmente a gente grava as nossas cenas todas em um dia só", explica.

A partir da decepção com a genitora, a personagem inicia um processo de transformação. "Acho que Eduarda está na jornada de amadurecimento dela, de pegar os monstros dela para dançar e sair uma pessoa amadurecida. Ela precisa entender as carências dela para que ela possa seguir em frente, para que ela possa construir relações saudáveis".

Gabz fala sobre como esse movimento também atravessa a vida amorosa da personagem, especialmente após o beijo em Leandro (David Junior). "A Eduarda ficou com uma queda desde a primeira vez que ela viu ele. Mas esse sentimento foi se tornando algo um pouco mais perturbador com a convivência diária e por Leandro ser produtor dela. A base do sentimento que Eduarda tem é por ele ser alguém que compreende ela sem que ela precise se explicar", analisa.

Para artista, a jovem precisa rever padrões após mais uma frustração. "Eu acho que a rejeição é um lugar comum para Eduarda. O importante agora é como ela vai sair desse lugar que se acostumou, como vai amadurecer e se posicionar como alguém muito digna de ser escolhida porque ela é e precisa se enxergar assim. Enquanto estamos nesse lugar de aceitando que a gente seja rejeitada, a gente não consegue fazer boas escolhas, né?".

Já a parceria musical e amizade com Agrado adiciona novas tensões, já que a protagonista acaba se envolvendo com Leandro sem imaginar o sentimento de Eduarda pelo produtor. "Torço muito por essa dupla, essa amizade e acho que o último motivo que a gente quer que elas se separem é por causa de um homem. Elas são muito fortes juntas, claro que vão passar por vários processos de amadurecimento, se dando força e no momento que tiver algum algum afastamento,...vou torcer para sempre voltarem", diz.

"Coração Acelerado" trouxe cenas musicais marcantes e teve participações de Ana Castela e Lauana Prado, com quem Agrado e Eduarda gravaram uma canção. "Foi uma experiência muito incrível. Elas são grandes cantoras e artistas, é realmente muito impressionante. E são ótimas atrizes, elas desenrolaram tão fácil que eu fiquei espantada e chocada com o desenvolvimento. As artes caminham de forma parecida às vezes".

Com carreira na música, Gabz buscou diferenciar a sua trajetória da personagem. "Quis me desafiar a construir uma nova persona artística para Eduarda. Ela é de um gênero musical muito diferente do que eu produzi enquanto artista. Essa minha paixão pela música ajudou muito na construção dela. E assim como eu, a Eduarda é extremamente musical, então sinto que ela pensa em música o tempo inteiro", observa.

Inspirada pelo atual papel na televisão, a atriz adianta que pretende seguir explorando esse lado artístico. "Vocês vão ver novidades em breve e só me deu mais impulso para me sentir livre, sabe? Eu acho que não só porque Eduarda canta, mas porque Eduarda se desafia a ser livre e fazer o que ela quer sem medo e isso me inspira de também fazer o que eu quiser sem medo".