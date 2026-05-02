Alexandre Vinicius aparece urinando fora do vaso na Casa do Patrão

Rio - A dinâmica do 'VAR' estreou, nesta sexta-feira (1°), na "Casa do Patrão", da Record, e mostrou aos demais participantes do reality show que foi Alexandre Vinicius, o Vini, que urinou fora do vaso no primeiro dia do programa. Na ocasião, a situação incomodou algumas pessoas.
As imagens divertiram alguns competidores, mas Vini, claramente, ficou sem jeito. "Não vou falar nada. Achei que a logo ficou pequena", comentou o apresentador Leandro Hassum, se referindo a animação que colocaram nas partes íntimas de Vini. 
A exposição das imagens do banheiro dividiu a opinião dos internautas. "Gente, que babado. Adorei", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Sensacional", disse outro. "Muito bom", declarou uma terceira pessoa.
Houve também quem criticasse: "Achei muito constrangedor! Sei lá!", "Eu achei uma falta de noção sem tamanho poderia só mostrar entrando e saindo", "o primeiro var entrou para a história dos reality shows, com o constrangimento nota 10 do cara no banheiro" foram alguns comentários publicados na rede social. 
 