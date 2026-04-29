Juliano Floss revelou briga com a mãe antes de entrar no ?BBB 26? - Reprodução de Vídeo

Juliano Floss revelou briga com a mãe antes de entrar no ?BBB 26?Reprodução de Vídeo

Publicado 29/04/2026 16:32

Rio - Juliano Floss abriu detalhes sobre um momento delicado vivido antes de sua entrada no “Big Brother Brasil 26”. Terceiro colocado da edição, ele contou que chegou a brigar com a mãe, Mariana Floss, e ficou 10 dias sem falar com ela.

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A revelação aconteceu durante participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido nesta quarta-feira (29). No programa, Juliano explicou que quase recusou o convite por insegurança diante da exposição do reality.

Segundo Mariana, a decisão do filho exigiu insistência. “Eu liguei para ele e falei: ‘você vai’”, disse. Ela afirmou que enxergava no comportamento de Juliano traços semelhantes aos de Ana Paula Renault, conhecida pela personalidade marcante no programa.

A pressão acabou gerando um conflito familiar. “A gente brigou”, contou Juliano. Mariana completou: “Foi a briga mais feia que a gente teve… A gente ficou 10 dias sem se falar”.

Apesar do desentendimento, o influenciador afirmou que a postura da mãe foi decisiva. “Ela falou: ‘Você vai, sim, é seu sonho, você fala desde criança’”, relembrou.

Durante a conversa, a apresentadora Patrícia Poeta destacou a confiança de Mariana no potencial do filho. A mãe concordou e disse que acreditava que o reality poderia mudar a percepção do público. “Ele está na internet há muito tempo e ele sempre foi muito julgado. Eu tinha uma intuição, como lá dentro não tem como fingir, você é verdadeiro, as pessoas teriam a oportunidade de encontrar outro Juliano”, afirmou.