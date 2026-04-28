Leonardo faz pedido de casamento para Viviane - Globo/Beatriz Damy

Leonardo faz pedido de casamento para Viviane Globo/Beatriz Damy

Publicado 28/04/2026 20:15

Rio - No capítulo desta quarta-feira (29) em "Três Graças", Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) se reúnem com Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) para celebrar as conquistas recentes.

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Entre risadas, eles comentam sobre a vitória judicial que deve finalmente tirar Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) do apartamento que pertence a Lorena.

Enquanto os casais trocam carinho e planos para o futuro, Leonardo surpreende Viviane com um pedido de casamento, prontamente aceito. A alegria se multiplica com a ideia de uma cerimônia dupla e os quatro já começam a pensar nos preparativos.