Mile Moreira comenta fala de Luciano Huck sobre imigração - Reprodução/Instagram

Mile Moreira comenta fala de Luciano Huck sobre imigraçãoReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 16:28

Rio – Mile Moreira, irmã da vice-campeã do “Big Brother Brasil 2026”, Milena, se manifestou acerca de um comentário feito por Luciano Huck sobre sua imigração para os Estados Unidos, no “Domingão” neste domingo (26).

Ela assegurou que possui documentação para viver no país. “O Luciano provavelmente não viu meu vídeo recebendo o Green Card! O que o Luciano falou basicamente é o que está acontecendo atualmente aqui nos EUA, os imigrantes fora de status estão andando com medo, fugindo e desconfiando de tudo e todos. Uma situação séria e triste”, relatou.



A fala do apresentador ocorreu durante participação de Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss no programa. Huck afirmou que a irmã da ex-BBB estaria fugindo do ICE, serviço de imigração nos Estados Unidos.



“A tua irmã está morando nos Estados Unidos. E está fugindo do ICE lá, não dá para ir e nem voltar, todo mundo com medo da imigração”, declarou. A piada teve grande repercussão negativa nas redes.

Com a participação da irmã no “BBB 26”, Mile teria recebido ameaças de internautas, que queriam denunciar sua situação nos Estados Unidos ao ICE. Ela recebeu o documento de regularização no país e postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o Green Card.