Romulo Estrela - Dani Toviansky / TV Globo

Romulo EstrelaDani Toviansky / TV Globo

Publicado 27/04/2026 05:00

Rio - Exibida originalmente em 2015, a novela "Além do Tempo", de Elizabeth Jhin, será reexibida no "Edição Especial", da TV Globo, a partir desta segunda-feira (27). Na trama, Romulo Estrela, no ar como o detetive Paulinho em "Três Graças", interpreta Roberto Borghini, irmão de Melissa (Paolla Oliveira). O personagem enfrenta algumas reviravoltas ao longo da história, dividida em duas fases completas.

"Era um personagem com o qual eu tinha muita liberdade. A novela propôs um arco muito amplo para ele, em que podíamos ir da comédia mais popular ao drama mais profundo. Foi uma trama dividida em duas fases: no primeiro momento, de época, e depois, contemporânea – e muito bem escrita pela Elizabeth Jhin e sua equipe. Fico realmente feliz por ter feito parte desse projeto e por vê-lo sendo reexibido", afirma o ator.

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Com direito a mistério, conflitos e amores, a história é marcada por um salto temporal de mais de um século. Sendo assim, Romulo aponta os desafios de dar vida a Roberto. "Tenho a percepção de que a Elizabeth Jhin é sempre muito provocativa e disruptiva como autora, assim como seus colaboradores. Sem dúvida, foi um grande desafio e, para mim, encarei isso de uma forma muito particular. Os personagens da segunda fase pareciam cobrar uma 'conta' do que foi vivido na primeira; eu interpretava o Roberto Borghini no início e, depois, via o que seria a reencarnação dele em uma outra vida", recorda.

"Isso é muito estimulante, porque te dá a liberdade de construir um novo personagem em um lugar completamente diferente. Funcionava assim: a primeira fase era uma etapa com um personagem e, na segunda, surgia um novo, desconectado daquele primeiro, mas tentando lidar com as consequências do que havia sido vivido anteriormente. Ao mesmo tempo, não dávamos uma relevância consciente tão grande a isso, porque, como a própria escrita dela sugere, é algo sobre o qual não temos controle – é a vida acontecendo como ela é. Eu diria que esse equilíbrio foi o ponto mais desafiador", acrescenta.

O artista, então, comenta como enxerga a transformação do personagem no decorrer da trama. "Antes de tudo, falo como alguém espiritualizado, e isso atravessa muito o meu olhar como ator sobre o Roberto em 'Além do Tempo'. Para mim, a transformação dele fica clara quando sai de um lugar de controle e orgulho e começa a ser atravessado pelas próprias escolhas e perdas. E, interpretando, fui sentindo esse homem se abrir, olhar mais para dentro e para o outro. É uma mudança sutil, dolorosa, mas muito humana, até o ponto em que o amor começa a falar mais alto do que o ego – e é aí que ele realmente se transforma".

Entre as lembranças que Estrela guarda deste trabalho estão as gravações no Sul e o clima nos bastidores. "Guardo lembranças muito bonitas. Começamos a novela gravando em Ausentes, no Rio Grande do Sul, nos cânions. Foi muito especial essa conexão e essa viagem, porque ali nos estabelecemos como grupo, como uma família, de fato. Isso acabou nos conduzindo até o final da trama. Eu diria que essa viagem inicial para gravar as primeiras cenas foi muito marcante. O contato que tivemos com o campo e com aquele universo de época, toda essa atmosfera, fez com que embarcássemos na história de maneira muito profunda".

Para Romulo, quem for assistir à novela pela primeira vez, agora, vai se surpreender com "essa ideia das segundas chances atravessando o tempo". "Personagens que mudam suas convicções, mas mantêm a essência. Isso cria uma conexão forte com o público, porque ele percebe como as escolhas reverberam e como o amor acaba encontrando um caminho".

Ele celebra, por fim, a chance da novela ser exibida novamente. "Esse retorno representa muita coisa para mim. Esse é um trabalho do qual me orgulho muito, tanto pela equipe com a qual trabalhei quanto pelos parceiros de cena que tive. A direção era do Rogério Gomes, o Papinha, e de um time incrível de diretores. Tive o prazer de ser filho da Julia Lemmertz e irmão da Paolla Oliveira e me lembro muito da nossa troca em cena; isso foi muito rico para mim, cenicamente".