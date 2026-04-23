Campeã do ’BBB 26’, Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa Meneghel - Reprodução de vídeo / Instagram

Campeã do ’BBB 26’, Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa MeneghelReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/04/2026 16:52

Rio - Campeã do "Big Brother Brasil 26", Ana Paula Renault se emocionou no encontro com Xuxa Meneghel, nesta quinta-feira (23), durante a gravação do programa "Fantástico", da TV Globo, que vai ao ar neste domingo (26). Através das redes sociais da atração, foi mostrado um trecho da entrevista com a apresentadora Renata Capucci.

fotogaleria

A lembrança ocorreu quando ela, ainda confinada, recebeu a informação de que o pai, Gerardo Renault, havia morrido aos 96 anos, no domingo (19) . A partir disso, Ana Paula precisou decidir se continuaria ou não no programa, faltando dois dias para a grande final. A jornalista, então, optou por continuar na disputa, junto com Milena e Juliano. Na terça (21), a sister conquistou o primeiro lugar e o prêmio de mais de R$ 5 milhões.

Xuxa retribuiu o carinho da campeã do reality. "Queria muito, cara, te dar esse abraço. Nossa, você não tem noção. Porque acho que o que eu queria receber, em muitos momentos da minha vida, não era uma palavra, era só um abraço", iniciou a apresentadora.

"Falei: 'Puxa, vida'. Eu fiz essa cena quando você estava ali, eu fiz assim [estiquei os braços]. Eu quis passar essa energia para você. Esse abraço, sabe? Eu queria te dar muito, muito, de verdade", concluiu Xuxa. "Você me deu sempre. Durante a minha vida inteira", respondeu a jornalista, com lágrimas nos olhos.

Vale lembrar que o apresentador do "Big Brother Brasil", Tadeu Schmidt também enfrentou um momento delicado na reta final do programa. O irmão do jornalista, a lenda do basquete Oscar Schmidt morreu aos 68, na última sexta (17).