Campeã do ’BBB 26’, Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa MeneghelReprodução de vídeo / Instagram
Campeã do 'BBB 26', Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa Meneghel
Momento ocorreu durante gravação do 'Fantástico', da TV Globo, que vai ao ar neste domingo (26)
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