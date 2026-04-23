Milena no 'Mais Você' - Reprodução / TV Globo

Milena no 'Mais Você'Reprodução / TV Globo

Publicado 23/04/2026 14:08

Rio - A vice-campeã do "Big Brother Brasil 26", Milena, abriu o jogo sobre os rumos da carreira após o reality e não escondeu a expectativa por novas oportunidades na TV. Em participação no Mais Você, a ex-BBB falou com franqueza sobre o pós-programa e cobrou espaço na emissora.



“Várias publis. Emprego não arrumei, estou esperando dona Globo decidir”, afirmou, em tom direto, ao comentar a fase atual fora da casa.



Durante a entrevista, Milena também relembrou a experiência no confinamento, com forte carga emocional. “BBB muda vidas, tenho apego à casa. Sinto falta da Ana, do Juliano. Aqui tenho controle do que acontece. Lá o incrível era isso. Lá é para se redescobrir. O BBB, para mim, é tudo. É mudança, é sonho, é vida”, declarou.



O bom humor, uma de suas marcas no programa, também entrou na conversa. A apresentadora destacou que Milena protagonizava momentos espontâneos: “fazia cagadas e era impossível não rir com ela”.



A ex-participante ainda compartilhou detalhes da própria trajetória antes da fama, ao contar que começou a trabalhar cedo para ajudar a família. “Ia para a escola certinho e sempre gostei de limpar. Minha mãe sozinha, salário mínimo, duas crianças para cuidar, não dava, né? Minha irmã trabalhava de babá, eu limpando, para ajudar em casa”, disse.



Em um momento descontraído, Miguel, criança de quem já cuidou, fez uma pergunta direta ao vivo: quem seria o mais “insuportável” da casa. Milena entrou na brincadeira. “Não tem como ranquear todos no primeiro lugar? Vou reformular, as mais insuportáveis, segundo eles, era tia Milena e Ana Paula. Mas o Brasil viu”, respondeu.



O menino ainda comentou a personalidade da ex-BBB: “Ela é muito alegre, pode ser uma mulher de 27 anos, mas tem uma mente de 8. Não falo de inteligência. Tia Milena é uma pessoa que parece muito uma criança, parece uma criança.”



A entrevista também abordou conflitos e alianças do jogo. Milena comentou a relação com Ana Paula após a exibição de trechos de conversas de outros participantes. “Começo dizendo que nessa edição não tem cancelamento, mas vou falar uma coisa que Ana falava com a gente: nossa vantagem com nossos adversários é que não nos conhecem. A leitura deles estava totalmente errada. Eu e Ana sempre tivemos cumplicidade, a gente se ouvia. Para ter uma boa relação, é isso, se escutem. Cada um pensa por si.”

Milena fala sobre fala polêmica de Matheus sobre a relação dela com Ana Paula: "a leitura dele estava totalmente errada, eu e Ana sempre tivemos uma cumplicidade, nós sempre nos escutávamos" #MaisVocê #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/oAQDRDLTqW — TV Globo (@tvglobo) April 23, 2026



Sobre a mudança no pódio final, ela explicou o afastamento. “Ana Paula se apegou muito ao Juliano. Era ciúme e eles só queriam jogar. Eu queria viver, estava acabando, Samira concordou comigo. Ficar falando de jogo o tempo inteiro... fiquei chateada, triste, foi a única maneira de demonstrar apoio para a Samira. Quando vi aquilo, fiquei brava com Ana e Juliano.” Sobre a mudança no pódio final, ela explicou o afastamento. “Ana Paula se apegou muito ao Juliano. Era ciúme e eles só queriam jogar. Eu queria viver, estava acabando, Samira concordou comigo. Ficar falando de jogo o tempo inteiro... fiquei chateada, triste, foi a única maneira de demonstrar apoio para a Samira. Quando vi aquilo, fiquei brava com Ana e Juliano.”

Milena explica por que colocou Samira na segunda posição do seu pódio na dinâmica do #BBB26 #MaisVocê #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/eq7NLyIrSp — TV Globo (@tvglobo) April 23, 2026



Milena também comentou a relação com Samira após deixar o programa. “Foi uma visão equivocada... gosto muito da Samira, mas me chateou muito ver alguns pontos dela aqui fora. A gente confiava muito nela. Jogo ficou na casa e aqui é vida real. Vi que ela não era tão ‘Eterna’ assim. Os vídeos que estou vendo, não jogava tão junto comigo e Ana. Sei que gosta da gente, mas ali dentro é um jogo. Em nenhum momento acho que foi desleal, mas acho que saiu por esse jogo”, avaliou. Milena também comentou a relação com Samira após deixar o programa. “Foi uma visão equivocada... gosto muito da Samira, mas me chateou muito ver alguns pontos dela aqui fora. A gente confiava muito nela. Jogo ficou na casa e aqui é vida real. Vi que ela não era tão ‘Eterna’ assim. Os vídeos que estou vendo, não jogava tão junto comigo e Ana. Sei que gosta da gente, mas ali dentro é um jogo. Em nenhum momento acho que foi desleal, mas acho que saiu por esse jogo”, avaliou.