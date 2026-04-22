Lorena dá 24 horas para Ferette deixar a mansão - Globo/ Beatriz Damy

Lorena dá 24 horas para Ferette deixar a mansão Globo/ Beatriz Damy

Publicado 22/04/2026 20:07

Rio - Em cenas do capítulo de sábado (25) em "Três Graças", Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) estão em casa falando sobre problemas com Samira (Fernanda Vasconcellos) quando são surpreendidos pela chegada de Zenilda (Andréia Horta), Lorena (Alanis Guillen), Leonardo (Pedro Novaes) e um oficial de justiça.

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O vilão é informado de uma ação de despejo: o imóvel está legalmente no nome dos filhos, e Lorena, como proprietária, determina que ele e Arminda desocupem a casa em 24 horas. Ferette assina a notificação, permanece em choque e se isola no quarto, recusando o apoio da amante.