Ana Paula durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Paula durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/04/2026 12:25

Rio - Campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault tomou café da manhã com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (22), no "Mais Você", e falou sobre a conquista do prêmio de mais de de R$ 5,7 milhões no reality show. A jornalista, que retornou ao programa depois de 10 anos, analisou a passagem atual pela atração e admitiu que se surpreendeu com a vitória.

"Não tinha ideia. Entrei com uma missão... O que eu faço, faço com muita doação, então, acho que isso deve ajudar de alguma forma", disse a loira, que expôs o que a atrapalhou na edição do "BBB 16", quando foi desclassificada. "Eu era mais nova, menos cansada e mais inconsequente. Uma década tem um determinado peso. Acho que tudo me ajudou a ir um pouco mais focada para finalizar isso porque foi interrompido de uma forma feia e abrupta, já que fui expulsa do programa".

Ana Paula chegou no Mais Você com Ana Maria Braga. pic.twitter.com/FqP9hAJ5rk — Central Da Bruxona (@qganapaula) April 22, 2026

Na conversa, Ana Maria assumiu que tinha vontade de bater na sister no início do "BBB 26" devido a alguns comportamentos dela. "Tinha hora que eu tinha vontade de te bater mesmo. Eu falei a verdade, falei no ar, quase apanhei do teu pessoal. Acabaram comigo. Eu assistia, tinha hora que você chegava no limite do limite do outro. Você é inteligente, usa as palavras com maestria, e sabe onde vai (machucar)", lembrou a comunicadora.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="pt" dir="ltr">A ANA MARIA FALANDO PRA ANA PAULA QUE SÓ FALTOU APANHAR DOS RENAULTS KKKKKKKKKKK VAI SE FUDER, TÔ BABANDO <br><br>ANA PAULA NO MAIS VOCÊ <a href="https://t.co/Eor4RwlVi5">pic.twitter.com/Eor4RwlVi5</a></p>— joanne entidade ana paula (@germanittawife) <a href="https://twitter.com/germanittawife/status/2046959567410495685?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Tinha hora que você vinha, a pessoa tentava fugir, e você parecia uma cobrinha. Eu falei: 'Meu Deus, se estivesse lá, acho que eu dava nela'. Depois fui entender que era um comportamento que era uma defesa sua para chegar onde chegou", completou Ana Maria.

Ana Paula concordou: "Eu usava determinadas estratégias, que uma delas era irritar quem me irrita, e expor o jogo das pessoas", compartilhou a campeã, que deu mais detalhes de sua postura no jogo e revelou se duvidou de sua postura no reality: "Sabia que era arriscado".

A mineira, então, opinou que a estratégia ideal para o programa é "mostrar quem a gente é". "Eu me permiti ser mal vista, me permitir ser verdadeira, permiti ser eu mesma, permiti mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres".

Nova milionária do pedaço, Ana contou que usará o valor do prêmio com "responsabilidade". "Dinheiro não aceita desaforo. Estava falando, inclusive, sobre importância da educação financeira. A gente aprende a ler, a escrever, mas por que não falamos de dinheiro nas escolas? Vou buscar aconselhamento financeiro, com certeza, para saber tirar desse montante o melhor possível", garantiu.

E quando a Ana Paula for a substituta da Ana Maria no Mais Você... Vai emocionar tantooooo



ANA PAULA NO MAIS VOCE pic.twitter.com/Vbv60hzJrN — PORTAL RENAULT (@Renaultportal) April 22, 2026

Solange Couto

No "Mais Você", Ana Paula também falou sobre o arrependimento de Solange Couto em relação às falas que teve contra ela no programa. A jornalista voltou a pedir que as pessoas não 'cancelassem' a atriz, eliminada com um alto índice de rejeição.

"O que eu falo, inclusive dentro do programa eu falei com Jordana, que era minha adversária, é para não permitirmos que tenham participantes do BBB 26 cancelados. Isso não faz o menor sentido. As pessoas não nos conhecem verdadeiramente. Elas conhecem uma versão da gente em uma situação extrema e que aquilo não nos resume", afirmou.

"A Solange Couto é uma mulher, mãe, filha, profissional... É uma infinidade de coisas. Erros a gente comete todos os dias, a todo momento, em qualquer idade. Se ela já mostrou esse arrependimento, acho que as pessoas nem deveriam estar falando disso mais. Deveriam estar apoiando uma mulher e ajudando a correr atrás de seus sonhos e não tentando atrapalhar ainda mais a vida de uma mulher. Acho que não tem o menor cabimento", acrescentou.