Rogério e Zenilda iniciam romance Globo/ Manoella Mello

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Rio - Em cenas do capítulo desta terça-feira (21), Zenilda (Andréia Horta) e Rogério (Eduardo Moscovis) se rendem ao sentimento que há tempos anda contido. Durante a madrugada, eles se encontram na sala do casarão, sem conseguir dormir.
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Zenilda e Rogério desabafam sobre os antigos relacionamentos - Globo/ Manoella Mello
Zenilda se entrega ao sentimento por Rogério - Globo/ Manoella Mello
Rogério e Zenilda iniciam romance - Globo/ Manoella Mello
A conversa evolui para desabafos sobre Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) e a falta de afeto que ambos viveram nos respectivos casamentos. 
Os dois reconhecem que, juntos, estão experimentando cuidado e apoio pela primeira vez e o clima aumenta. Zenilda tenta se afastar, mas admite que estava reprimindo um sentimento antigo. Ela toma a iniciativa e beija Rogério, marcando o início de um envolvimento.