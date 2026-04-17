TV Globo divulgou primeira chamada de ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução de Vídeo

TV Globo divulgou primeira chamada de ’Quem Ama Cuida’Reprodução de Vídeo

Publicado 17/04/2026 22:25

Rio - A TV Globo divulgou no intervalo de "Três Graças" na noite desta sexta-feira (17) a primeira chamada de "Quem Ama Cuida", próxima novela das 21h da emissora. O folhetim escrito por Walcyr Carrasco e Claudia Souto tem previsão de estreia para maio.

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"Quem Ama Cuida" acompanha a história de Adriana (Leticia Colin), uma viúva que se casa com Arthur Brandão (Antônio Fagundes), que não quer deixar sua herança para os familiares. Acusada pela morte do milionário, a fisioterapeuta busca provar a própria inocência e se vingar daqueles que contribuíram para sua prisão.

Nomes com Jesuíta Barbosa, Chay Suede, Isabel Teixeira, Tony Ramos, Isabel Garcia, Alexandre Borges, Tatá Werneck, Dan Stulbach, Flávia Alessandra, Renato Góes, Agatha Moreira e Nathalia Dill integram o elenco da trama.