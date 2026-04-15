Huck aparece com Portiolli e Patrícia no SBT e brinca com ’metaverso’Reprodução Instagram
O apresentador disse que não visitava a emissora desde 1998, quando participou do Programa do Gugu e do Teleton. “O SBT é uma televisão que o Brasil tem um carinho enorme, e eu também tenho”, declarou.
Durante o evento, Huck recebeu 11 troféus e relembrou a influência de Silvio Santos em sua trajetória. “Cresci assistindo ao Silvio Santos na casa da minha avó”, disse.
Ele também comentou a experiência de dividir o espaço com nomes da emissora e destacou a importância da TV aberta no país. “É um veículo que conecta o país inteiro, de forma gratuita”, afirmou.
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