Huck aparece com Portiolli e Patrícia no SBT e brinca com ’metaverso’ - Reprodução Instagram

Huck aparece com Portiolli e Patrícia no SBT e brinca com ’metaverso’Reprodução Instagram

Publicado 15/04/2026 22:55

Rio - Luciano Huck esteve no SBT nesta quarta-feira (15), durante o Troféu Imprensa, e encontrou Celso Portiolli e Patrícia Abravanel nos bastidores. Nas redes sociais, ele classificou o momento como um “metaverso” da televisão. “É algo inesperado para uma quarta-feira normal”, afirmou.

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O apresentador disse que não visitava a emissora desde 1998, quando participou do Programa do Gugu e do Teleton. “O SBT é uma televisão que o Brasil tem um carinho enorme, e eu também tenho”, declarou.



Durante o evento, Huck recebeu 11 troféus e relembrou a influência de Silvio Santos em sua trajetória. “Cresci assistindo ao Silvio Santos na casa da minha avó”, disse.



Ele também comentou a experiência de dividir o espaço com nomes da emissora e destacou a importância da TV aberta no país. “É um veículo que conecta o país inteiro, de forma gratuita”, afirmou.