Pré-estreia do filme "Rio de Sangue", no Kinoplex Leblon Shopping, no RJ. (31/03/2026). FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS.FOTO: ROBERTO FILHO@robertofilho_profissional
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João Vicente de Castro e Ícaro Silva também foram confirmados na segunda temporada da série
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