Pré-estreia do filme "Rio de Sangue", no Kinoplex Leblon Shopping, no RJ. (31/03/2026). FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS. - FOTO: ROBERTO FILHO@robertofilho_profissional

Pré-estreia do filme "Rio de Sangue", no Kinoplex Leblon Shopping, no RJ. (31/03/2026). FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS.FOTO: ROBERTO FILHO@robertofilho_profissional

Publicado 15/04/2026 17:58 | Atualizado 15/04/2026 17:59

Rio - O Prime Video confirmou nesta quarta-feira quais novos atores farão parte da segunda temporada da série de sucesso "Tremembé". Giovanna Antonelli, João Vicente de Castro e Ícaro Silva irão interpretar Dominique Scharf, Thiago Brennand e Robinho, respectivamente.

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Interpretada por Antonelli, Dominique Scharf é a maior estelionatária do país e foi condenada a 58 anos de prisão por conta de seus crimes e tentativas de fuga. Scharf foi solta em setembro de 2025 para cumprir resto da pena em regime aberto.

Além dos novos atores confirmados, voltam nomes conhecidos da primeira temporada de "Tremembé", como Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia. Suzanne von Richthofen (Barbosa) segue como protagonista da ala feminina do presídio, enquanto Elize Matsunaga (Garcia) navega por sua nova vida em regime aberto. Na ala masculina, Thiago Brennand (Castro) e Robinho (Silva), milionários condenados por crimes sexuais, chegam a Tremembé e instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos.

A segunda temporada será dirigida por Vera Egito, com roteiro de Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell, e é baseada no livro "Tremembé: O Presídio dos Famosos", de Ullisses Campbell. O Prime Video ainda não confirmou a data de estreia da segunda temporada.