Record negou que Suzane von Richthofen estará no reality show - Reprodução / TV Record

Record negou que Suzane von Richthofen estará no reality show Reprodução / TV Record

Publicado 15/04/2026 14:47

Rio - A Record desmentiu oficialmente que Suzane von Richthofen seja uma das cotadas para integrar o elenco de "A Fazenda 17". Nesta quarta-feira (15), o perfil oficial da emissora se manifestou sobre os boatos de que a ex-detenta vai participar da nova temporada do reality rural.

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"A Record esclarece que a informação divulgada por diversos perfis é falsa. Suzane von Richthofen jamais foi cotada ou pensada para o reality show 'A Fazenda'. A emissora não foi procurada por nenhum perfil para checagem", informou.

Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de reclusão por planejar o assassinato dos pais, Marísia e Manfred, em outubro de 2002. Os executores foram Daniel Cravinhos, então namorado dela, e Cristian, irmão do rapaz.

Atualmente, ela está no regime aberto, trabalha como artesã e reside no interior de São Paulo com o marido e o filho.