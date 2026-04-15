Record negou que Suzane von Richthofen estará no reality show Reprodução / TV Record
Record nega interesse em Suzane von Richthofen para 'A Fazenda 18'
'Jamais foi cotada para o reality', garantiu a emissora
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Informação foi confirmada pela emissora
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