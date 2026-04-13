Boninho dá spoiler da decoração do reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução de vídeo

Boninho dá spoiler da decoração do reality 'A Casa do Patrão' Reprodução de vídeo

Publicado 13/04/2026 14:47

Rio - O reality show "A Casa do Patrão" estreia na Record, no dia 27, sob o comando de Leandro Hassum, e as obras estão à todo o vapor. Boninho matou a curiosidade de alguns internautas e mostrou alguns detalhes dos ambientes da atração, que terá três espaços principais - Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência, em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (12).

"A casa está linda! Vocês vão amar! E nesse vídeo tem spoiler!! Adivinha aí", escreveu Boninho, que é o idealizador do reality, na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jose Oliveira (@jbboninho)



A 'Casa do Patrão' é cheia de privilégios e será ocupada pelo participante que assumir o posto de 'Patrão' da semana no jogo e os aliados dele. Na 'Casa do Trampo', os competidores precisarão lidar com as tarefas diárias, regras mais rígidas e pressões constantes. Já a 'Casa da Convivência' é um espaço para as trocas e as rotinas do dia-a-dia.