Marciele critica segredo de affair entre Jonas e Jordana no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Marciele critica segredo de affair entre Jonas e Jordana no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2026 14:14 | Atualizado 13/04/2026 14:15

Rio - Nesta segunda-feira (13), Marciele participou do tradicional café da manhã no "Mais Você" após ser eliminada do "BBB 26", e comentou abertamente sobre suas relações dentro do jogo, especialmente os beijos com Jonas Sulzbach e a amizade com Jordana.

Durante a conversa com Ana Maria Braga, Marciele relembrou o episódio em que foi chamada de “talarica” por Juliano Floss. A ex-BBB não escondeu o incômodo com a abordagem do brother. “Não é que eu não gostei, mas quem é ele para falar uma coisa dessa? Vindo dele que me ofendeu, não é nem o que ele falou. Com quem ele pensa que está falando? Quem é ele para questionar quem eu beijo, quem eu deixo de beijar? Eu não me senti mal, por que ele se sentiu? Doeu nele, não em mim”, disparou.

O envolvimento com Jonas aconteceu após a eliminação de Maxiane, que também havia trocado beijos com o modelo dentro da casa. Sobre a situação, Marciele destacou o clima de liberdade entre as sisters. “A gente tinha umas conversas muito abertas, então por isso que eu também sentia essa abertura de eu não me sentir mal quando aconteceu. As coisas fluíram, eu estava carente também, isso emana ali e a gente fica em desespero”, explicou.

Já ao comentar o affair entre Jonas e Jordana, mantido em segredo no confinamento, Marciele foi direta ao dizer que teria agido de outra forma. “Eu acho que eu não faria escondido, né? Da mesma forma que eu não fiz escondido de ninguém, nem dos meus aliados, nem das pessoas que estavam jogando contra mim”, afirmou.

Ela ainda completou: “Eu bateria no peito e diria: ‘vou beijar, e aí, vai fazer o quê?’. Acho que não precisava falar diretamente, mas ficar à vontade, sabe? Eu tinha essa liberdade lá também”.

Por fim, a ex-sister tratou o romance com Jonas como algo passageiro dentro do contexto do jogo. “A minha história com o Jonas foi momentânea, ali no calor do momento. A gente já vinha flertando um com o outro. Era divertido também, dava uma outra energia no jogo”, concluiu.