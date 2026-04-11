Renato Aragão se emocionou com homenagem no programa de Marcos MionReprodução de Vídeo
"eu vou buscar agora" o elenco de Adorável Trapalhão, gente!!! #Caldeirão #TVTeca #TVGlobo pic.twitter.com/bHlyZyItvQ— TV Globo (@tvglobo) April 11, 2026
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Renato Aragão se emocionou com homenagem no programa de Marcos MionReprodução de Vídeo
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Renato Aragão vai às lágrimas em homenagem no 'Caldeirão com Mion'
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