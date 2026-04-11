Renato Aragão se emocionou com homenagem no programa de Marcos Mion - Reprodução de Vídeo

Renato Aragão se emocionou com homenagem no programa de Marcos MionReprodução de Vídeo

Publicado 11/04/2026 19:05

Rio - Renato Aragão, de 91 anos, não segurou a emoção ao ser homenageado no palco do "Caldeirão do Mion", da TV Globo, neste sábado (11). O humorista relembrou momentos especiais da carreira e o sucesso no programa "Os Trapalhões".

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"Muito obrigado, obrigado pelos aplausos aí de todos vocês. Estou tão muito feliz de estar aqui assistindo tudo isso. Vendo você me aplaudirem", agradeceu o veterano ao chegar na atração. Ele recebeu mensagens de carinhos de contratados da emissora, entre eles Ana Maria Braga.

"Olha, domingos divertidos, qualquer hora, né? A gente via vocês e já tinha vontade de sorrir, né? Que é o que a gente faz quando te vê ainda hoje, viu, Renato?", disse a apresentadora do "Mais Você".

O elenco do musical "Adorável Trapalhão", que segue em cartaz até 19 de abril no SESC Ginástico, no Centro do Rio, marcou presença na homenagem. O espetáculo conta a trajetória de Renato Aragão da infância no Ceará até a consagração na TV.