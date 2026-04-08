Gerluce é convidada para assumir a presidência da Fundação - Globo/ Beatriz Damy

Gerluce é convidada para assumir a presidência da FundaçãoGlobo/ Beatriz Damy

Publicado 08/04/2026 22:52

Rio - Em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (10) em "Três Graças, Rogério (Eduardo Moscovis) e Zenilda (Andréia Horta) chegam à antiga sala de Ferette (Murilo Benício) e encontram Gerluce (Sophie Charlotte) já à espera deles, contrariando sua fama de atrasada.

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Agora fora da cadeia, Gerluce irá assumir um papel muito maior. Em tom de suspense, Rogério anuncia o plano ousado: prepará-la para se tornar a nova presidente da Fundação. Diante da proposta, a mãe de Joélly (Alana Cabral) reage com emoção e insegurança.

Rogério e Zenilda reforçam que sua liderança é simbólica e poderosa - a virada de uma vítima que agora assume o comando da Fundação. Entre lágrimas e memórias dolorosas sobre a doença da mãe, Lígia (Dira Paes), os remédios falsos e o roubo das Três Graças, Gerluce entende o peso e o significado daquele lugar.

Tocada pelo pedido pessoal de Zenilda, ela finalmente aceita e se senta na cadeira da presidência, sob aplausos e celebração. O momento, porém, é observado às escondidas por Arminda (Grazi Massafera), que espia a situação pela persiana, mas se afasta rapidamente.