Renato Aragão Reprodução / Instagram
Durante a atração comandada por Marcos Mion, o artista assiste a um vídeo com depoimentos de familiares e colegas, além de relembrar passagens icônicas da televisão. A homenagem inclui ainda referências ao clássico humorístico Os Trapalhões, exibido entre as décadas de 1970 e 1990 e considerado um dos maiores sucessos da TV no país.
O programa também recebe os atores Aílton Graça e Marcello Novaes, que participam do jogo no palco e celebram a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo. Ao relembrar o início da carreira, Aílton destaca o incentivo da família: “Eu queria ser engenheiro agrônomo, médico, bombeiro, policial. Aí, minha mãe falou: ‘Para! Escolha uma produção em caibam todas essas aí’”.
Marcello também ressalta a importância dos pais em sua trajetória profissional. “Eu fazia teatro e recusava os testes para TV, achando que não estava preparado. Até que minha mãe me chamou e disse: ‘Vai, não custa nada’. E eu fui e era com Dennis Carvalho, para ‘Vale Tudo’. O incentivo dos meus pais foi fundamental. E foi assim que eu fiz com [meus filhos] Pedro e Diogo”, afirma.
A edição conta ainda com a participação do elenco do musical Adorável Trapalhão, em cartaz até 19 de abril no SESC Ginástico. O espetáculo presta tributo à trajetória de Renato Aragão e ao legado de Os Trapalhões.
O Caldeirão com Mion vai ao ar a partir das 16h15.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.