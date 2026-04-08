Renato Aragão - Reprodução / Instagram

Renato Aragão Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2026 13:32

Rio - Renato Aragão será o grande homenageado do "Caldeirão com Mion" deste sábado (11), na TV Globo. Aos 91 anos, o eterno Didi revive momentos marcantes da carreira em uma edição especial do quadro TV Teca, que encerra a temporada com clima de celebração e emoção.



Durante a atração comandada por Marcos Mion, o artista assiste a um vídeo com depoimentos de familiares e colegas, além de relembrar passagens icônicas da televisão. A homenagem inclui ainda referências ao clássico humorístico Os Trapalhões, exibido entre as décadas de 1970 e 1990 e considerado um dos maiores sucessos da TV no país.



O programa também recebe os atores Aílton Graça e Marcello Novaes, que participam do jogo no palco e celebram a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo. Ao relembrar o início da carreira, Aílton destaca o incentivo da família: “Eu queria ser engenheiro agrônomo, médico, bombeiro, policial. Aí, minha mãe falou: ‘Para! Escolha uma produção em caibam todas essas aí’”.



Marcello também ressalta a importância dos pais em sua trajetória profissional. “Eu fazia teatro e recusava os testes para TV, achando que não estava preparado. Até que minha mãe me chamou e disse: ‘Vai, não custa nada’. E eu fui e era com Dennis Carvalho, para ‘Vale Tudo’. O incentivo dos meus pais foi fundamental. E foi assim que eu fiz com [meus filhos] Pedro e Diogo”, afirma.



A edição conta ainda com a participação do elenco do musical Adorável Trapalhão, em cartaz até 19 de abril no SESC Ginástico. O espetáculo presta tributo à trajetória de Renato Aragão e ao legado de Os Trapalhões.



O Caldeirão com Mion vai ao ar a partir das 16h15.

Nos últimos meses, o humorista tem marcado presença em diferentes emissoras e eventos. Ele participou do "Criança Esperança", na Globo, e do "Teleton", além de receber uma homenagem na TV Cultura, no programa "Arena dos Saberes".