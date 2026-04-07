Tony Ramos e Antonio Fagundes em ’Quem ama cuida’Globo/ Manoella Mello
As imagens mostram um pouco de quem é quem na história. Chay Suede vive Pedro, um advogado que se apaixona por Adriana, personagem de Leticia Colin. Ela perde tudo após uma enchente e recebe ajuda dele. O relacionamento dos dois, no entanto, enfrenta um grande problema: Adriana é acusada de um crime que não cometeu e acaba presa. Pedro passa a defendê-la na Justiça.
Outro destaque é o encontro em cena de Tony Ramos e Antonio Fagundes. Ramos interpreta Otoniel, avô de Adriana, que perde a casa na enchente e precisa recomeçar a vida. Já Fagundes vive Arthur, um empresário rico do ramo de joias.
Arthur toma uma decisão que muda tudo: ele se casa com Adriana para deixá-la como herdeira. Mas, no dia do casamento, o personagem morre. Adriana é apontada como a principal suspeita pelo crime, condenada e passa anos na prisão. Quando sai, decide provar sua inocência.
As fotos também revelam Isabel Teixeira como Pilar, a grande vilã. Invejosa do irmão Arthur, ela disputa a herança e entra em conflito direto com Adriana.
Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner, “Quem Ama Cuida” aposta em uma história de amor, injustiça e disputa por dinheiro.
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