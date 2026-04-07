Tony Ramos e Antonio Fagundes em ’Quem ama cuida’ - Globo/ Manoella Mello

Tony Ramos e Antonio Fagundes em ’Quem ama cuida’Globo/ Manoella Mello

Publicado 07/04/2026 17:37 | Atualizado 07/04/2026 17:37

Rio - Chay Suede, Tony Ramos, Antonio Fagundes, Isabel Teixeira e Breno Ferreira são alguns dos nomes que já apareceram caracterizados nas primeiras fotos divulgadas de "Quem Ama Cuida", próxima novela das 21h da TV Globo, que estreia em maio no lugar de "Três Graças".

fotogaleria

As imagens mostram um pouco de quem é quem na história. Chay Suede vive Pedro, um advogado que se apaixona por Adriana, personagem de Leticia Colin. Ela perde tudo após uma enchente e recebe ajuda dele. O relacionamento dos dois, no entanto, enfrenta um grande problema: Adriana é acusada de um crime que não cometeu e acaba presa. Pedro passa a defendê-la na Justiça.Outro destaque é o encontro em cena de Tony Ramos e Antonio Fagundes. Ramos interpreta Otoniel, avô de Adriana, que perde a casa na enchente e precisa recomeçar a vida. Já Fagundes vive Arthur, um empresário rico do ramo de joias.Arthur toma uma decisão que muda tudo: ele se casa com Adriana para deixá-la como herdeira. Mas, no dia do casamento, o personagem morre. Adriana é apontada como a principal suspeita pelo crime, condenada e passa anos na prisão. Quando sai, decide provar sua inocência.As fotos também revelam Isabel Teixeira como Pilar, a grande vilã. Invejosa do irmão Arthur, ela disputa a herança e entra em conflito direto com Adriana.Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner, “Quem Ama Cuida” aposta em uma história de amor, injustiça e disputa por dinheiro.