’Louquinha’, protagonizada por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski, movimenta web - Reprodução / Instagram

’Louquinha’, protagonizada por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski, movimenta webReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 09:16

Rio - A estreia da novela vertical "Louquinha", protagonizada por Alanis Guillen (Lorena) e Gabriela Medvedovski (Juquinha), nas redes sociais da TV Globo, nesta segunda-feira (6), movimentou a web. A trama, que é um spin-off, gira em torno do casal, sucesso do folhetim das 21h da emissora, "Três Graças".

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Na novela, criada para ser assistida pelo celular, a irmã de Leonardo (Pedro Novaes) e a policial vivem um momento especial e procuram um lugar para morarem. No entanto, ela enfrentam as intrigas de Lucélia (Daphne Bozaski). A sobrinha de Kasper (Miguel Falabella) está sob ordens do pai de Lorena, Santiago Ferette (Murilo Benício).

Os vilões fazem o possível para afastar o casal. Eles, inclusive, trazem de volta Teca (Ingrid Gaigher), ex de Juquinha. Ao longo de 25 episódios, o folhetim também conta com participações de Mell Muzillo (Maggye), Rodrigo García (Macedo) e André Mattos (Jairo).

No Instagram, a intérprete de Juquinha vibrou com a estreia. "Feliz demais com a oportunidade de reverberar essa história, de ver ela chegar mais longe, rompendo fronteiras, abrindo diálogos e reflexões. Só gratidão a todos envolvidos e a nossa equipe maravilhosa", escreveu Gabriela.



Reações

"Louquinha" recebeu muitos elogios dos internautas, ficando entre um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Estou encantada com o que vocês fizeram", vibrou uma internauta. "Foi tão bom. Eu assisti num piscar de olhos", comentou uma admiradora, entre risos. "Trabalho absolutamente lindo demais", exaltou um espectadora.

"Foi a melhor coisa que eu já assisti na face da terra. Eu estou encantada", disse outra pessoa. "Simplesmente uma pequena obra prima", expressou outra pessoa. "Estou completamente viciada nessa novelinha, meu Deus", contou outra usuária das redes sociais.