Chris Flores fez críticas ao documentário de Suzane Von RichthofenReprodução/Youtube

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Rio - Chris Flores detonou o documentário protagonizado por Suzane Von Richthofen que será lançado pela Netflix. O projeto, sem data de estreia, traz detalhes sobre a nova vida da mulher condenada por planejar o assassinato dos pais, Marísia e Manfred, em outubro de 2002. 
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Suzane foi mandante do assassinato dos pais - Reprodução / TV Record
Chris Flores fez críticas ao documentário de Suzane Von Richthofen - Reprodução/Youtube
Nesta segunda-feira (6), a apresentadora do "Melhor da Tarde", da Band, criticou o envolvimento de Suzane nas escolhas sobre a produção após a circulação dos primeiros registros. "Ela não agiu só como uma entrevistada. Ela decidiu muitas coisas e posso afirmar para vocês: inclusive ela não queria o irmão nesse documentário", afirmou ela. 
O casal Von Richthofen foi morto pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos a mando de Suzane por não aceitar o relacionamento dela com Daniel. Ela foi condenada a a 39 anos e 6 meses de reclusão junto com o ex-namorado. Já Cristian recebeu pena de condenado a 38 anos e 6 meses de reclusão. 
Atualmente, Suzane está no regime aberto e trabalha como artesã. Ela reside no interior de São Paulo com o marido e o filho.