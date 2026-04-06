Chris Flores fez críticas ao documentário de Suzane Von RichthofenReprodução/Youtube
Chris Flores se revolta com documentário de Suzane Von Richthofen
Apresentadora criticou projeto durante o 'Melhor da Tarde'
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