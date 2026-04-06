Sandy estreia nova temporada de 'Nesse Canto Eu Conto' - Reprodução / Instagram

Sandy estreia nova temporada de 'Nesse Canto Eu Conto' Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 13:19 | Atualizado 06/04/2026 13:28

Rio - Sandy retorna à programação do Multishow e do Globoplay em 2026 com a nova temporada de "Nesse Canto Eu Conto". A atração, que mistura música e conversas intimistas, inicia as gravações em abril e tem estreia prevista para o segundo semestre.

A proposta segue centrada na valorização da presença feminina na música brasileira. Nesta nova leva de episódios, Sandy recebe nomes como Maiara e Maraisa, Gaby Amarantos, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna e Duda Beat. As artistas compartilham histórias de vida, bastidores da carreira e interpretações musicais.

O formato mantém a essência que marcou a primeira temporada, quando Sandy dividiu o palco com Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller, Vanessa da Mata e Ana Castela. O projeto nasceu durante o período sabático de Sandy, a partir de um convite que ela definiu como irrecusável.