Gabriela Duarte recebe homenagem da mãe, Regina Duarte - Reprodução de vídeo / X

Gabriela Duarte recebe homenagem da mãe, Regina DuarteReprodução de vídeo / X

Publicado 05/04/2026 09:32

Rio - Gabriela Duarte, de 51 anos, foi homenageada durante o "Caldeirão com Mion", da TV Globo, deste sábado (4). A atriz, que está afastada das novelas desde "Orgulho e Paixão" (2018), recebeu mensagem carinhosa da mãe, a veterana Regina Duarte, de 79, durante a atração.

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"Gostaria de deixar um grande abraço para vocês, especialmente para ela, que é uma filha maravilhosa de quem eu tenho muito orgulho. A filha, atriz, amiga, cidadã... tudo de bom que ela é na minha vida, um orgulho realmente. Grande beijo. Te amo", declarou Regina, que participou da última novela em 2017, "Tempo de Amar". "Gostaria de deixar um grande abraço para vocês, especialmente para ela, que é uma filha maravilhosa de quem eu tenho muito orgulho. A filha, atriz, amiga, cidadã... tudo de bom que ela é na minha vida, um orgulho realmente. Grande beijo. Te amo", declarou Regina, que participou da última novela em 2017, "Tempo de Amar".

O momento especial recebeu muitos aplausos da plateia do programa comandado por Marcos Mion. Gabriela retribuiu o carinho, recordando os trabalhos ao lado da matriarca. "Eu comecei essa carreira fazendo muitos papéis com ela, quase como dupla. Teve uma participação em 'Top Model', 'Chiquinha Gonzaga', 'Por Amor'... Tiveram tantas parcerias, então é um reconhecimento e homenagem maravilhosos. E ela sabe que a admiração e o amor são totalmente recíprocos", falou a atriz.