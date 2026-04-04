Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo cantam no ’É de Casa’ e web reage - Reprodução de vídeo / X

Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo cantam no ’É de Casa’ e web reageReprodução de vídeo / X

Publicado 04/04/2026 13:00

Rio - Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo participaram do programa "É de Casa", da TV Globo, na manhã deste sábado (4). Durante a atração, as atrizes que integram o elenco da novela "Três Graças", da TV Globo, falaram sobre a carreira e até cantaram. Vídeo!

EM CHOQUE MDS ENTREGUEM OS GRAMMYS KRL pic.twitter.com/mZhVBoes5U — luiza (@ktspink) April 4, 2026

O trio comentou sobre o folhetim atual e outros projetos, inclusive "Malhação: Viva a Diferença" (2017-2018), na qual Gabriela interpretava Keyla, personagem que gostava de cantar. A partir disso, a as apresentadoras Maria Beltrão e Talitha Morete convidaram as atrizes para o quadro "Garagem É de Casa". Elas toparam o desafio e soltaram a voz com a canção "Me Leva", hit de Latino lançado em 1994, enquanto o apresentador Thiago Oliveira tocava bateria.

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Internautas reagiram a participação das artistas. "Arrasaram, meu Deus. Além de tudo, [são] cantoras", elogiou uma usuária do X, antigo Twitter. "As 'três graças' aí [risos]. Amei", brincou uma admiradora. "Foram perfeitas", exaltou um seguidor. "Que voz linda a da Gabi!!! Estou encantada. Afinadíssima ela", opinou outra pessoa. "Como pode serem tão divas assim?", disse mais alguém.

Diferente da parceria e entrosamento das atrizes fora das telinhas, no folhetim escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, Daphne interpreta a vilã Lucélia. Invejosa e dissimulada, a sobrinha de Kasper (Miguel Falabella) não se dá bem com a prima, Maggye - personagem de Mell -, e nem com Juquinha, vivida por Gabriela.