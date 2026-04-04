Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo cantam no ’É de Casa’ e web reageReprodução de vídeo / X
EM CHOQUE MDS ENTREGUEM OS GRAMMYS KRL pic.twitter.com/mZhVBoes5U— luiza (@ktspink) April 4, 2026
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Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo cantam no ’É de Casa’ e web reageReprodução de vídeo / X
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Gabriela Medvedovsky, Daphne Bozaski e Mell Muzzillo cantam no 'É de Casa' e web reage
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