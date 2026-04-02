'Três Graças': Ferette (Murilo Benício) perde a presidência da Fundação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Rogério (Eduardo Moscovis) chega à sala de Santiago Ferette (Murilo Benício) com a liminar da justiça que lhe devolve a presidência da Fundação, na novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, no capítulo desta quinta-feira (2). A reviravolta deixa o empresário e Arminda (Grazi Massafera) chocados.
fotogaleria
Rogério estará acompanhado por Zenilda (Andréia Horta), Leonardo (Pedro Novaes), Lígia (Dira Paes), Lorena (Alanis Guillen), Joélly (Alana Cabral), Raul (Paulo Mendes), Zé Maria (Túlio Starling), Josefa (Arlete Salles) e Xênica (Carla Marins). O clima será de muitas provocações e ameaças. Após a revelação da liminar, o grupo comemora a queda dos vilões.
O empresário tenta ganhar tempo com o velho truque do engasgo, mas ninguém dá atenção. A advogada Zenilda explica que, com Rogério vivo, Arminda deixa de ser herdeira, e tudo o que ela fez - como dar poderes a Ferette - se torna inválido. O ex-marido da vilã, então, reassume o comando absoluto da Fundação. Cercado e furioso, o pai de Leonardo e Lorena é obrigado a engolir a derrota e começa a tossir de verdade desta vez, enquanto todos observam.