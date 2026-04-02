Kasper (Miguel Falabella) confronta Lucélia (Daphne Bozaski) em Três Graças

Rio - O confrontro entre Kasper (Miguel Falabella) e Lucélia (Daphe Bozaski), exibido no capítulo de "Três Graças", da TV Globo, nesta quarta-feira (1º), movimentou as redes sociais. Tudo porque a sequência fez uma referência ao personagem Mário Jorge Dassoin, vivido por Miguel, no humorístico "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009), com a expressão "garota do olho junto". 
Kasper (Miguel Falabella) confronta Lucélia (Daphne Bozaski) em 'Três Graças' - Reprodução de vídeo / TV Globo
Na cena, Lucélia provoca o tio dizendo que ele escapou da prisão por causa do roubo da escultura das "Três Graças" e cita o envolvimento de Júnior (Guthierry Sotero) no crime. Em seguida, ela discute com Maggye (Mell Muzzillo). "Toma cuidado, viu. Porque a polícia pode te ligar a esses crimes. Teu namorado é preso, ladrão. E seu pai foi preso por receptação", disparou a vilã. 
Kasper se revoltou. "Chega. Agora você passou de todos os limites. Quem você pensa que é para falar assim da minha filha, de mim, da nossa família? Quem está passando pano aqui o tempo todo sou eu. Fingindo que não estou vendo o que está acontecendo aqui dentro de casa. Fingindo que não estou percebendo seu jogo duplo. Uma hora fala mal de mim pro Bagdá (Xamã), uma hora faz comentários levianos sobre minha filha e sobre a nossa família. Afinal de contas, de que lado você está?". 
Lucélia reagiu: "Não estou entendendo do que você está me acusando". "Não está entendendo? Vou te dizer do que você está sendo acusada, porque eu já entendi quem você é. Eu tenho pena do meu irmão que criou uma cobra dessa dentro de casa, porque no fundo sabe o que você é, Lucélia? Uma garota mau-caráter, uma garota do olho junto'". Momentos depois, o dono da galeria expulsa a sobrinha de casa. 
Não demorou muito para os internautas entenderem a referência a Mário Jorge e elogiaram o desempenho de Miguel em cena. "A prova que o Miguel Falabella é um baita ator ter ressuscitado o "mau caráter do olho junto" sem ter tido um ataque de risos na hora", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. " Kasper falando os bordões do Mário Jorge foi tudo. Miguel Falabella é bom demais", disse outro. "Meu Deus Miguel Falabella você não tinha esse direito! Queremos o especial do Toma Lá, dá Cá", disparou uma terceira pessoa. 
Outro comentários como "Só faltou sair um "eu tenho horror a pobre" do Kasper by Miguel Falabella", "Mário Jorge baixou no Miguel Falabella forte aqui", "vivi para ver Miguel Falabella falando que alguém é mau- caráter do olho junto em horário nobre" e "eu não acredito que miguel falabella deu esse presente para os fãs de Toma Lá, dá Cá" também foram publicados na rede social. 