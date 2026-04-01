Eliminada do BBB 26, Solange chora ao desabafar sobre atitudes: Fiquei com muita vergonha - Reprodução de vídeo / X

Eliminada do BBB 26, Solange chora ao desabafar sobre atitudes: Fiquei com muita vergonhaReprodução de vídeo / X

Publicado 01/04/2026 12:47

Rio - Eliminada do "BBB 26" Solange Couto tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (1º). A passagem da atriz pelo reality foi marcada por polêmicas, principalmente relacionadas a comentários feitos contra colegas de confinamento, como Ana Paula. Durante o programa, a atriz chorou ao desabafar sobre as atitudes, ressaltando a "vergonha".

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"Eu não tenho muito a dizer, sinceramente. Eu só tenho... fiquei com muita vergonha do que eu falei e eu só compreendi hoje de madrugada o que eu falei, já em casa. Eu tenho 69 anos, quase 70. Na minha infância, adolescência e começo da minha juventude, ouvia muitas coisas, até coisas piores das que falei, corriqueiramente, costumeiramente. E tudo era muito natural", disse Solange, com lágrimas nos olhos.



"Quando cresci, quando já estava com 18/19 anos, fui mãe do Marcio e fui entendendo e avaliando... entendi o quão feio cada coisa daquela representava. Cada dito em relação à mulher, à família, mãe, inúmeras coisas. E nunca na minha vida me imaginei falar alguma coisa dessas em lugar nenhum. Das quatro, cinco coisas que falei, e que para mim foram terríveis. Mas que o confinamento, essa pressão... porque assistir e trabalhar no 'BBB' é uma coisa, viver o 'BBB' é outra. Eu nunca poderia imaginar que é tão intenso. É uma grande escola".

Ao rever a briga com de Solange com Ana Paula, Ana Maria perguntou o que a atriz diria à jornalista se tivesse a oportunidade de conversar com ela. "Me perdoe. A minha boca falou uma coisa que não é o que sinto. Essa convivência, por mais que me sentisse atingida, não me dava o direito de fazer isso com você, em momento nenhum. Por mais que você tivesse me espetado, me agulhado, não tinha o direito de te dizer isso. Me desculpa", respondeu a ex-BBB.



"Eu cheguei a pensar em pedir desculpas para ela dois dias antes do Paredão, mas eu achava que ela ia dizer para mim: 'Não quero ouvir', se eu dissesse: 'Quero falar com você, preciso de dizer uma coisa'. Ela ia me responder do jeito dela, e aí eu iria me recolher. Ia acabar não falando que queria pedir desculpas a ela".

"Já sabendo que iria para o Paredão, comentei com o [Leandro] Boneco antes de sair que, se um dia a encontrá-la, vou tentar pedir desculpas. Mesmo que ela não queira ouvir, vou pedir assim mesmo. Não preciso que tenha ninguém por pertinho. Se tiver, muito que bem, mas quero muito", afirmou.



"E lá você disse que não gostaria de encontrá-la aqui fora, foi uma das suas falas", retrucou a apresentadora. Solange, então, ressaltou como a experiência do confinamento mudam alguns comportamentos:



"Ana, a gente fica com a mente muito apertada. É uma coisa terrível, parece que é o irracional que sai. Não sei como explicar. O 'BBB' é uma vivência indescritível, de verdade. Os sentimentos que você tem, as falas que pode vir a ter, até os gestos que pode vir a ter, atitudes que não condizem com o seu normal".

"Não quero justificar, não quero explicar, só quero pedir perdão pelo meu erro, que foi muito sério com todas as mulheres e a Ana Paula. Peço perdão a todas, que, como eu, são mulheres, quem é mãe de coração, útero, sonho e quem nem sonhar às vezes pode. Me perdoem, de verdade. Que coisa feia que eu fiz", falou Solange.

Eliminação e 'Bate-Papo BBB'

A atriz deixou o reality após receber 94,17% da média dos votos do público, na noite desta terça-feira (31). A artista levou a pior na berlinda contra Jordana e Marciele, que receberam, respectivamente, 3,54% e 2,29%.



Logo após, Solange participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Ela considerou seus os comentários "infelizes" e novamente falou sobre a vontade de pedir desculpas à jornalista.