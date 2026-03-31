Solange Couto é eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votos - Reprodução TV Globo

Solange Couto é eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votosReprodução TV Globo

Publicado 31/03/2026 23:49

Rio - Solange Couto foi a décima primeira eliminada do BBB 26, ao deixar o reality com 94,17% da média dos votos no 12º Paredão. A atriz disputava a permanência na casa com Jordana e Marciele, que receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente.



Na divisão das votações, Solange teve 94,00% no Voto Único e 94,57% no Voto Torcida. Jordana registrou 3,38% no Voto Único e 3,90% no Voto Torcida, enquanto Marciele ficou com 2,62% e 1,53% nas mesmas categorias. Assista ao discursso de eliminação:

O discurso completo do Tadeu na eliminação da Solange Couto om 94,17%. #BBB26 pic.twitter.com/WP8eSFlRBR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 1, 2026

A formação do Paredão começou no domingo (29), logo após a eliminação de Alberto Cowboy, quando o Big Fone tocou e foi atendido por Milena. A sister recebeu a missão de indicar um participante à berlinda e escolheu Marciele.



Mais tarde, Ana Paula Renault venceu a 12ª Prova do Líder e indicou Solange Couto diretamente ao Paredão. Já Jordana foi a mais votada pela casa no Confessionário, completando a disputa.



Aos 69 anos, Solange Couto é natural do Rio de Janeiro e ficou conhecida nacionalmente pela personagem Dona Jura, de O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”. Seu trabalho mais recente na TV foi na novela Garota do Momento (2024). A formação do Paredão começou no domingo (29), logo após a eliminação de Alberto Cowboy, quando o Big Fone tocou e foi atendido por Milena. A sister recebeu a missão de indicar um participante à berlinda e escolheu Marciele.Mais tarde, Ana Paula Renault venceu a 12ª Prova do Líder e indicou Solange Couto diretamente ao Paredão. Já Jordana foi a mais votada pela casa no Confessionário, completando a disputa.Aos 69 anos, Solange Couto é natural do Rio de Janeiro e ficou conhecida nacionalmente pela personagem Dona Jura, de O Clone (2001), marcada pelo bordão “Não é brinquedo, não”. Seu trabalho mais recente na TV foi na novela Garota do Momento (2024).