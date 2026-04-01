Samira conversa com Milena e Ana Paula - Reprodução de vídeo / TV Globo

Samira conversa com Milena e Ana PaulaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/04/2026 10:25

Rio - Samira optou por não dividir com as aliadas, Milena e Ana Paula, a informação privilegiada que recebeu na dinâmica "Ganha-Ganha", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, de que o próximo anjo será autoimune. A atendente de bar se recusou a compartilhar o 'segredo' às sisters, na madrugada desta quarta-feira (1°), e expôs o receio delas contarem sobre ele para Juliano, rivaldela no jogo.



"Qual era a informação?", quis saber Milena. "Você vai contar para outras pessoas? Porque você é boca de sacola", respondeu Samira. A babá disse que poderia contar para Ana Paula, que se junta a conversa, logo em seguida. "Se eu contar para vocês, vocês vão contar para o Juliano?", pergunta a loira à Ana.



"A informação? Uai, por quê? Não pode falar com ele?", perguntou a Veterana. "Não gostaria, porque a informação é minha", respondeu a gaúcha. "A gente joga junto", destacou Ana. "Se vai, então deixa, talvez não faça diferença", comentou Samira. "Não precisa falar", frisou a mineira.

Ana reforçou que não sabe se conseguiria esconder a informação de Juliano, porque conversa "muito de jogo com ele". Samira entendeu a sister. "Está certa, ainda bem que tu fala... Eu não vou ficar falando dele pra vocês porque vocês gostam dele".

A atendende de bar, entretanto, deu uma dica ao responder se a informação mudaria em algo para Juliano. "Muda para o jogo", declarou a Pipoca. "E eu não quero te trair, jamais", conclui Ana Paula, antes de deixar a sala.