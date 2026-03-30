Jonas e Alberto Cowboy se reencontram após ’BBB 26’ - Reprodução / Instagram

Jonas e Alberto Cowboy se reencontram após ’BBB 26’Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 17:29

Rio - O reencontro de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy marcou o pós-eliminação dos dois no "Big Brother Brasil 26". Pouco depois de deixarem o programa, eles se encontraram no Rio de Janeiro e compartilharam vídeos nas redes sociais.

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Recém-chegado à cidade, Jonas registrou o momento com bom humor: “Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro e estou encontrando uma pessoa que faz o quê aqui que eu não vejo… Já confesso que eu estava morrendo de saudade, olha só”.Cowboy destacou a rapidez do encontro após o fim do confinamento: “É, gente, é muita saudade. Ele saiu lá de São Paulo correndo só para me ver. Você não aguentou uma semana? Foram menos de 24 horas que eu estou aqui fora”, disse, aos risos.O clima leve seguiu ao longo dos vídeos. Em tom bem-humorado, Cowboy ainda brincou sobre a saída do programa: “Eu vou pedir, produção, me leva de volta para casa”. Na sequência, os dois relembraram o jogo e simularam uma nova disputa: “Ah, você vai ter que me engolir. Aqui não, aqui não. Nós já estamos prontos para a próxima prova. Vamos! Quanto vai ser? Quem que vai ser? A chance de nós ganharmos é grande, hein?”.Alberto Cowboy deixou o reality no domingo (29), após enfrentar Leandro Boneco e Jordana Morais no paredão. Já Jonas foi eliminado na terça-feira (24), em disputa com Gabriela e Juliano Floss.Além dos vídeos, Cowboy também publicou uma foto ao lado do amigo. No registro, em que os dois aparecem de costas, ele ironizou rumores nas redes: “Alberto Cowboy é visto em clima de romance com loiro misterioso. #joboy”.