Internautas repercutiram o caso. "A fala foi direcionada a Ana na casa, mas atingiu você tbm aqui fora e a mulheres como eu que decidiu não ter filhos. Deixo aqui meu abraço e onde quer que ela esteja, dona Conceição tá muito orgulhosa das filhas que tem, tá? Fique bem, Cida!", escreveu uma usuária.
Cida Renault (@CidaRenault) March 29, 2026
“Você acha mesmo que eu tô nas sombras? Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Couto? Iluminada?”, questionou Ana Paula. Solange respondeu que sim, e a jornalista rebateu: “E mentirosa?”.
A atriz então retrucou: “É melhor ser considerada mentirosa que ter sido espraguejada pela mãe. Você sabe que a minha mãe nunca me espraguejou? Você falou ali, sentada naquela poltrona. Para uma mãe espraguejar um filho”.
Ana Paula relembrou o contexto do comentário. “A minha mãe virou e falou assim, que, se eu tivesse um filho, ele seria difícil igual eu sou. Vê como você é um ser humano deplorável: está se utilizando de algo que contei em um momento de descontração contra mim [...] Esse tipo de troca mostra quem você é”.
“É isso o que você faz com todo mundo”, afirmou Solange. “Não, nunca fiz. E quando você sair daqui você vai ver que nunca fiz. Eu nunca joguei nada fora do jogo aqui pras pessoas”, garantiu a Líder.
As duas também trocaram acusações sobre indicações ao Monstro e ao Paredão. “Você me indica para um Paredão, faz aquela cara de atriz que você sabe fazer: ‘Ai, eu não queria ter te colocado no Paredão’”, disse Ana Paula. “Que bom que você reconhece que eu sou uma boa atriz. Poxa, obrigada”, ironizou Solange. “Ah, você está sendo atriz aqui dentro?”, devolveu a jornalista.
Abalada, Ana Paula foi consolada por Milena. “Ela foi má com você, né? Vamos ser más com ela também?”, disse a colega. “Eu te amo muito [...] Tá acabando”, respondeu Ana Paula, chorando.
