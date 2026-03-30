Samira em conversa com Milena - Reprodução do Instagram

Samira em conversa com MilenaReprodução do Instagram

Publicado 30/03/2026 11:34 | Atualizado 30/03/2026 11:35

Rio - Depois de se desentender com Juliano, Samira votou no dançarino na formação do paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, e surpreendeu os aliados. Momentos depois, a atendente de bar, ainda, revelou que indicaria o namorado de Marina Sena para a berlinda caso ganhasse a liderança.

A revelação foi feita durante uma discussão entre a loira e Milena na madrugada desta segunda-feira (30). A gaúcha demonstrou a vontade de ver Juliano fora da casa mais vigiada do Brasil. "Não pensam? Penso que eu quero que ele saia hoje. Por mim...Vai embora! Por mim, é isso", desabafou. "Vai começar a gritar agora?", questinou a babá.

"Ele tocou em assuntos sensíveis para mim, Milena", disse Samira, que foi chamada de "mimada" pelo brother. "Você quer botar isso de novo...Vai ficar complicado real, Milena. Falar que eu estou jogando...Para mim, isso foi sentimento real, você sabe disso", completou.



Milena analisou o comportamento da sister. "Você não falou que estava jogando e, por isso, votou nele?", perguntou. "Foi ele que falou isso. Então, bora jogar", justificou Samira. "Próxima liderança, se eu ganhar, é ele no Paredão", prometeu ela. "Agora, já estou nervosa de novo. Estava numa boa, vou ficar nervosa, lembrando das merd#s que esse garoto falou", destacou.

Momentos antes, Samira comentou que quase foi expulsa por causa de Juliano.