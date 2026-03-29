Alberto é eliminado do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alberto é eliminado do 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/03/2026 15:50

Rio - Fim de jogo para Alberto! Com 67,95% dos votos, Alberto foi eliminado do "Big Brother Brasil 26", neste domingo (29). O Veterano levou a pior no paredão contra Leandro e Jordana, que tiveram 28,74% e 3,31% dos votos, respectivamente, e deixou a disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões.

Antes de deixar a casa, Alberto disse: "Agradeço vocês por cada momento. Vocês que estão aqui ainda e outros que já saíram. Muito obrigada por tudo. Vivi momentos incríveis aqui. Só tenho a agradecer. É assim mesmo, a gente agrada e desagrada. Vai ganhar quem agradar mais", disse ele, que citou um trecho da música "Tocando em Frente", de Almir Sater, em seguida.

"Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada ser em si compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz".

Alberto Cowboy se despede dos brothers: "Agora que a brincadeira boa começa! (...) Muito obrigado a tudo, só tenho a agradecer!" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/5TxjinTkSf — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

Em seguida, Cowboy foi recebido por Tadeu Schmidt no palco do programa ao vivo. Ele, que integrou o "BBB 7", falou da experiência de participar da atração novamente quase 20 anos depois. "Foi completamente diferente. É outro jogo, com outras pessoas. Outras dinâmicas, outras tretas. Paredão triplo é bem diferente, por mais que a gente planeje. Uma coisa que notei dessa vez é que você ganha, mas sempre perde alguma coisa. Não tem como estar 100% satisfeito. É muito mais complicado".

Por fim, Alberto comentou o que acha que perdeu mais. "A gente depois de uma certa idade a gente não consegue ser diferente do que a gente é, eu não vou conseguir ver uma discussão e não dá um palpite. As vezes quando a gente fala pouco a gente erra, quando fala demais erra. Isso simplesmente sou eu, vou conviver com isso na melhor maneira sabendo dosar. A ansiedade lá dentro o nervosismo e o medo fazem a gente se envolver em excesso e eu entendo. Se me chamarem daqui a 19 anos eu vou ser a mesma coisa".

Novo paredão será formado nesta noite

Após a saída de Alberto, o Big Fone tocou e Milena atendeu. A babá ainda não sabe, mas terá a missão de indicar uma pessoa a paredão na noite deste domingo (29). A dinâmica do jogo desta semana foi explicada momentos antes por Tadeu durante o primeiro programa ao vivo do reality.

"Quem atender, vai emparedar alguém, mas a pessoa só vai saber disso na hora de formar o Paredão. Detalhe importante, se quem atender ao Big Fone também ganhar a Prova do Líder, essa pessoa vai emparedar dois de uma vez", disse o apresentador.

"Hoje a noite após o 'Fantástico', vamos ter nosso segundo programa de domingo. E na sequência já vamos ter um Paredão. Que fica assim: O Líder empareda alguém; quem atender ao Big Fone empareda alguém, e a votação da casa também empareda mais uma pessoa. Assim ficará formado o Paredão Triplo", destacou.

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